Сергей Жирнов отметил, что президент РФ проговорился.

Российский диктатор Владимир Путин отправил в Дагестан в конце июня свою "копию". Позже настоящий президент РФ сам признался, что никуда не выезжает.

Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал, что "в гости" к Путину в Кремль приехала девочка из Дагестана, которая якобы не смогла его увидеть его в Дербенте. Во время встречи российский диктатор признался, что никуда из Москвы не выезжает.

"Мы впервые получили абсолютное доказательство от самого Путина, что в Дагестане был его двойник. Потому что настоящий Путин заверил на камеры, что сам никуда не уезжает. А также он признался, что его двойник не мог дать 5 миллиардов рублей Дагестану (Путин во время встречи с девочкой отдал приказ передать Дагестану такую сумму – УНИАН), потому что он не для того туда ездил", – объяснил экс-сотрудник КГБ в комментарии 24 каналу.

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Он отметил, что Путин специально придумал историю о расстроенной девочке, чтобы объявить о передаче 5 миллиардов, ведь двойник это сделать не мог.

"Ведь двойник сказать это в Дагестане не мог. А как бы он это сделал? Предположим, дагестанское руководство говорит двойнику, что нам не хватает 5 миллиардов. А двойник звонит настоящему Путину и спрашивает: могу ли я от вас передать деньги?" – подчеркнул Жирнов.

Визит Путина в Дагестан - что известно

Президент Российской Федерации Владимир Путин в последние дни июня посетил город Дербент в Дагестане. Его поведение вызвало ряд вопросов, потому что не соответствовало карантинному режиму Кремля.

Путин обнимал незнакомых людей, позировал на камеры пропагандистов и делал селфи с детьми. Российские пропагандисты сразу же разнесли, что "президент с народом".

Подобное поведение президента РФ вызвало негодование у боевика Игоря Гиркина (Стрелкова). Он счиает, что в Дагестан ездил не Путин, а его двойник.

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