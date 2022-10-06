Официальные лица РФ охотно комментируют призыв украинского лидера, которого не было.

В России устроили истерику из-за фейкового заявления президента Украины Владимира Зеленского якобы с призывом к НАТО "нанести превентивный ядерный удар по РФ".

УНИАН рассказывает, как россияне создали себе "проблему" и спровоцировали волну массового психоза.

Российские пропагандисты пишут, что Зеленский призвал НАТО нанести "превентивный ядерный удар" по России. Это "заявление" украинский лидер якобы сделал в интервью Институту Лоуи в Австралии.

Видео дня

На самом деле Зеленский не делал подобных призывов. Оригинальная цитата звучала так:

"Что должно делать НАТО? - ждать ядерные удары России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас!" - сказал президент.

В то же время россияне интерпретируют эту цитату как призыв к НАТО нанести "превентивный ядерный удар" по России. Официальные лица РФ уже "реагируют" на эту чушь.

В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что США, Великобритания и страны ЕС "должны обратить особое внимание на заявление Зеленского о превентивных ударах против РФ".

Эти страны якобы "должны нести ответственность за заявления Зеленского", ведь "де-факто руководят деятельностью Киева".

"Заявления Зеленского - не что иное, как призыв к началу мировой войны с непредсказуемыми ужасными последствиями", - заявил Песков.

В МИД РФ пошли дальше с заявлениями. В ведомстве заявили, "Запад разжигает ядерную войну".

"Неуравновешенный Зеленский превратился в монстра, его руками могут уничтожить планету", - заявили в МИД РФ.

"Ядерная истерика" россиян побудила пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова вмешаться и прояснить ситуацию.

"Коллеги, вы немного далеко зашли со своей ядерной истерией и теперь слышите ядерные удары даже там, где их нет. Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда надо было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда шла речь, были превентивные санкции. Шантажировать мир взрывами на ЗАЭС и всячески намекать на использование ядерного оружия позволяет себе только государство-террорист Россия. От Украины таких призывов вы никогда не услышите", - написал Никифоров.

Угроза ядерного удара России - что известно

21 сентября российский президент Владимир Путин вместе с объявлением в стране частичной мобилизации пригрозил Западу ядерным оружием.

Этому следовали попытки Кремля аннексировать захваченные украинские регионы. В этом контексте российские чиновники начали заявлять, что РФ применит ядерное оружие в случае посягательства на свою территорию.

Однако результатов псевдореферендумов мир не признает, а США и союзники согласились, что Украина должна деоккупировать захваченные Москвой территории.

Западные аналитики соглашаются с утверждением, что ядерный шантаж скорее свидетельствует о непростом положении, в котором оказалась армия России на поле боя.

Вместе с тем в украинской разведке допускают, что РФ может применить оружие массового уничтожения. США уже пригрозили "катастрофическими последствиями", если Путин на это решится.

Всего, по мнению Института изучения войны, существует только два варианта применения ядерного оружия: вдоль линии фронта и массированного удара по всей Украине. Однако ни один из них не даст России реального преимущества на поле боя, поскольку ВС РФ в нынешнем состоянии просто не способны вести бой в пораженной радиацией зоне, а сами удары не позволят полностью захватить Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: