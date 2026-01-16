Один простой трюк поможет приготовить лучшую чашку кофе дома

Эта небольшая хитрость может улучшить каждую чашку кофе

Кофе дает многим людям заряд энергии по утрам. Температура воды может сделать утреннюю чашку кофе восхитительной или испортить ее.

Издание Simply Recipes пишет, что использование воды правильной температуры - это единственный маленький секрет, который нужно знать, чтобы приготовить лучший кофе.

Генеральный директор Heritage Bikes в Чикаго Ашер Маркуорт отметил, что для приготовления отличной чашки кофе температура воды должна оставаться в диапазоне от 90,5°C до 96°C. Это касается всех видов кофе, включая напиток, приготовленный с помощью капельной кофеварки, френч-пресса и аэропресса.

По словам Маркуорт, приготовление кофе при указанной температуре гарантирует, что кофе раскроется с лучшей стороны. Он отметил, что более высокая температура приводит к чрезмерной экстракции и делает кофе слишком горьким, а температура ниже приводит к недостаточной экстракции и получается "кофе с легким телом и, возможно, с кислым вкусом".

Ранее УНИАН писал, как лучше всего заваривать кофе для снижения уровня холестерина. Ученые напомнили, что этот черный горячий напиток содержит дитерпены, соединения, которые могут повышать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП).

