На Запорожье разнесли склад боеприпасов оккупантов: Генштаб раскрыл детали

Также Генштаб уточнил результаты удара по заводу "Атлант Аэро" в Таганроге.

В ночь на 16 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по складу боеприпасов подразделения из состава 76 десантно-штурмовой дивизии в городе Приморск на временно оккупированной территории Запорожской области.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, удар нанесен в рамках мер по снижению наступательных возможностей оккупантов.

"Зафиксировано попадание в цель. Масштабы ущерба уточняются", - говорится в сообщении.

Кроме того, уточнены результаты удара по предприятию "Атлант Аэро" в городе Таганрог Ростовской области РФ. Подтверждено повреждение цеха конечной сборки БПЛА, двух производственных цехов, а также административного здания предприятия.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно осуществляют меры, направленные на ослабление наступательных способностей и военно-экономического потенциала российских оккупантов с целью принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", - отметили в Генштабе.

Удар по "Атлант Аэро"

13 января Силы обороны Украины нанесли удар ракетами украинского производства по предприятию "Атлант Аэро" в Ростовской области.

На этом объекте осуществляется полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов типа "Молния", а также изготовление комплектующих изделий к БПЛА "Орион".

