Павел Зибров сыграл в романтической комедии 'Испытательный срок': фильм уже во всех кинотеатрах

Главные роли в фильме исполнили Екатерина Кузнецова и Кирилл Парастаев.

Легендарный артист появился в роли самого себя в фильме "Испытательный срок" и вместе со звездным актерским составом подарил зрителям яркие эмоции. Билеты уже в продаже по этой ссылке.

Павел Зибров сыграл в романтической комедии "Испытательный срок" и поделился отзывом о фильме. Легендарный артист появился в фильме в роли самого себя.

По сюжету, рекламное агентство, в котором проходят испытательный срок главные герои Полина (Екатерина Кузнецова) и Роман (Кирилл Парастаев), отмечает юбилей самой успешной рекламной кампании за свою историю – "Ручей". СЕО агентства, которого играет Вячеслав Довженко, является искренним фанатом Павла Зиброва и мечтает о его выступлении, но это непосильно для компании, потому что дела идут не очень хорошо. Волей случая все меняется, и Павел Зибров попадает на празднование "Ручья". А как это произошло и при чем здесь Андрей Исаенко – смотрите во всех кинотеатрах страны.

"Приглашаю всех в кинотеатры посмотреть этот фильм. Это теплая, живая история о любви, выборе и человеческих чувствах – со смехом, слезами и моментами, над которыми хочется задуматься. Прекрасные актеры, искренняя украинская романтическая комедия и хорошее настроение гарантированы!", – поделился отзывом о фильме Павел Зибров в соцсетях.

Также на большом экране зрителей ждет встреча со звездами украинского кино: Вячеслав Довженко, Андрей Исаенко, Ирма Витовская, Елена Узлюк, Татьяна Малкова, Иван Шаран, Маричка Хоменко, Тарас Цымбалюк, Дарья Петрожицкая, Дмитрий Танкович, Ксения Мишина, Виктор Жданов, Александр Кобзарь. Премьера фильма уже состоялась в кинотеатрах по всей Украине – билеты доступны по ссылке.

К тому же в Instagram артиста и фильма вышел музыкальный трек на песню "Хрещатик", в котором можно увидеть эксклюзивные кадры с вечеринки, которые не только погружают в атмосферу фильма, но и открывают героев с неожиданной стороны, добавляя еще больше эмоций и красок в историю.

"Я искренне хохотал, наблюдая со стороны, насколько это может быть смешно. Просмотр подарит массу удовольствия – будете смеяться и отдыхать, как дети", – делится Павел Зибров.

Сама лента "Испытательный срок" обещает подарить зрителям теплые, яркие моменты и незабываемые образы, которые останутся в памяти еще долго после просмотра даже во время отключений света.

О сюжете:

Главная героиня Полина (Екатерина Кузнецова) – гламурная дочь бизнесмена (Александр Кобзарь), привыкшая к беззаботной жизни. После измены отца она оказывается на испытательном сроке в рекламном агентстве. Там в течение месяца соревнуется за должность с Романом (Кирилл Парастаев) – амбициозным и принципиальным коллегой, который видит мир совсем иначе.

Команда фильма:

Производством ленты занималась группа 1+1 media совместно с продакшн-командой SFERA FILM. Продюсерами фильма являются Анна Гончар, руководительница инвестиционных и партнерских проектов Телевизионного бизнеса 1+1 media, и Дмитрий Сафановский. Автор сценария – Евгений Бургела, режиссер – Ирина Громозда, оператор-постановщик – Владимир Иванов.

Дистрибьютор фильма в Украине – B&H Film Distribution.

Генеральный партнер – Bolt.

Партнеры – международный бьюти-бренд Lamel, медицинский центр "Medical Plaza", компания robota.ua.

Медиапартнеры ленты: Киевстар ТВ, телеканалы 1+1 Украина и ТЕТ, Viva! – первый журнал о звездах, медиа The Page, Коротко Про, WoMo, Радио Пятница, NRJ Радио, City24.

