Европейские солдаты в секретном лагере в Арктике тайно готовятся к войне с РФ, - Politico

В лагере "Викинг" в Норвегии европейские военные готовятся к конфликту с Россией. Как пишет Politico, этот тренировочный лагерь для британских военных открылся в 2023 году после полномасштабного вторжения России в Украину и, как ожидается, численность военных достигнет 1500 человек этой весной, а затем 2000 в следующем году. Великобритания "фактически удваивает" численность своих королевских морских пехотинцев в Норвегии за три года, заявила министр иностранных дел Иветт Купер.

Учения имитируют миссии, которые войска выполняли бы в случае активации статьи 5 НАТО о коллективной обороне.

При этом Европе приходится сосредотачиваться и на другом полушарии – там, где президент США Дональд Трамп разжигает кризис, претендуя на Гренландию. На этом фоне глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде посетовал на то, что они не могут больше сосредоточиться на Украине и "меньше на других вещах" - Трамп не оставил им другого выбора.

Безопасность Арктики

Министр иностранных дел Британии Иветт Купер заявила, что безопасность Арктики взаимосвязана.

"Посмотрите на карту Арктики и на расположение морских каналов. Нельзя рассматривать безопасность Арктики как отдельную проблему, потому что вся суть безопасности Арктики заключается в том, что она влияет на нашу трансатлантическую безопасность в целом. Очевидно, что нельзя просто полагаться на оборону Европы", - сказала она.

В свою очередь глава МИД Норвегии отмечает, что риск для его части Арктики более непосредственный:

"К востоку от нашей восточной границы находится Кольский полуостров и Мурманск. В этом регионе сосредоточено крупнейшее в мире количество ядерного оружия, и, в частности, потенциал ответного удара России там. Им нужен доступ к открытому океану, а в условиях войны мы не хотим, чтобы у них был этот доступ", - отметил он.

По его словам, если возникнет кризис, этот район немедленно станет центром внимания из-за важности ядерного потенциала России, базы подводных лодок:

"Уровень напряженности очень быстро перейдет от низкого к высокому. Поэтому нам необходимо планировать быстрое усиление, быстрое наращивание сил, а также постоянное военное присутствие в этом районе".

Трамп хочет получить Гренландию

Как сообщал УНИАН, Трамп отстаивает позицию установления контроля США над Гренландией в интересах национальной безопасности. По его убеждению, Китай или Россия могут стремиться захватить остров, но США не позволят этому случиться.

Чтобы успокоить опасения Трампа и нарастить меры безопасности, Дания вместе с союзниками по НАТО приняла решение направить дополнительные войска на остров и разместить их там на постоянной основе.

