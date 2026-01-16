Зеленский раскрыл, сколько гигаватт электроэнергии не хватает Украине

Президент подчеркнул, что восстановление энергетического сектора продолжается ежедневно.

Потребление электроэнергии в Украине сейчас больше, чем может обеспечить энергосистема под регулярными российскими обстрелами. По состоянию на вчера, 15 января, не хватало около трети электроэнергии для покрытия потребления, заявил президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с чешским коллегой Петром Павелом.

"Они (россияне, - УНИАН) знают, что они делают. Слава богу, наши также знают, что делают. Вчера потребление было большим, около 18 гигаватт потребления. А у нас были возможности на 11 с чем-то. Но каждый день что-то восстанавливается", - отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина ежедневно восстанавливает не только электрические подстанции, но и возможности наращивать импорт электроэнергии из-за рубежа.

Ситуация в энергетике Украины довольно-таки сложная из-за постоянных российских обстрелов и устойчивых сильных морозов. Так, первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов заявил, что из-за новой атаки россиян на утро без электричества оставались потребители в Харьковской и Запорожской областях. Самая сложная ситуация в энергетике наблюдается в столичном регионе.

В свою очередь министр энергетики Денис Шмыгаль призвал бизнес в Украине максимально уменьшить использование электроэнергии для освещения наружной рекламы и вывесок и по возможности поделиться ею с людьми. Кроме того, "Укрзализныцю", НАК "Нафтогаз Украины" и концерн "Укроборонпром" обязали увеличить импорт электроэнергии до 50% от собственных потребностей для перераспределения электроэнергии в пользу людей.

