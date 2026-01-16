'Проклятие моей жизни': Джордж Мартин рассказал, каким будет финал 'Песни льда и пламени'

Автор продолжает работать над написанием новой части.

Американский писатель Джордж Р. Р. Мартин признался, что до сих пор работает над написанием шестой книги цикла "Песнь льда и пламени", которая называется "Ветры зимы".

Как пишет The Independent, в новом интервью автор назвал работу над романом "проклятием своей жизни". Мартин работает над книгой уже 16 лет и признает, что процесс дается ему крайне тяжело. По его словам, в романе появятся главы от имени Джона Сноу, что фактически подтверждает возвращение персонажа после смерти. В то же время писатель отметил, что финал книжной саги будет менее "счастливым", чем завершение сериала от HBO.

Мартин также намекнул, что не все ключевые герои получат положительную развязку. В частности, по его замыслу, Тирион Ланнистер вряд ли будет иметь счастливый конец. Мартин добавил, что пересмотрел и некоторые сюжетные решения, в частности идею убийства Сансы Старк, когда увидел актерскую игру Софи Тернер в сериале.

Значительную задержку выхода "Ветров зимы" автор объясняет занятостью в других проектах. Среди них - адаптация новеллы "Рыцарь семи королевств", которая скоро выйдет на HBO, а также работа над телевселенной "Игры престолов". Мартин признал, что сталкивается с резкой реакцией фанатов из-за затягивания с релизом книги, ведь она опоздала как минимум на 13 лет.

Как известно, "Игра престолов" - это масштабная фэнтезийная сага, в центре которой борьба нескольких знатных родов за власть над вымышленным континентом Вестерос. События разворачиваются в мире, где политические интриги, войны, предательства и династические конфликты тесно переплетаются с магией, драконами и древними пророчествами.

В 2011 году канал HBO запустил сериал, который стал глобальным хитом и продлился восемь сезонов. Телеверсия завершилась в 2019 году собственным финалом, который вызвал противоречивую реакцию зрителей. В то же время книжная история так и не была доведена до конца. На сегодняшний день вышло пять романов из запланированных семи. Следующая часть, "Ветры зимы", находится в работе уже более десяти лет.

Напомним, уже 18 января на HBO должен выйти первый сезон сериала "Рыцарь семи королевств", который также сняли по книге Джорджа Мартина. События будут разворачиваться за 90 лет до начала "Игры престолов".

