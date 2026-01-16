Беременная Алина Гросу впервые показала на видео мужа без балаклавы

На днях певица подтвердила, что ждет ребенка.

Известная украинская певица Алина Гросу, которая недавно подтвердила слухи о своей первой беременности, впервые показала на видео своего таинственного мужа без балаклавы или маски. При этом 30-летняя исполнительница рассказала, как забеременела, а также призналась, что они с мужем "кучу лет хотели малыша, но не складывалось".

"Гормональные таблетки, от которых раздражительность, плохой обмен веществ, а от того постоянный контроль питания, сбитый цикл, бессонные ночи, грусть и каждый купленный и использованный тест – неоправданные надежды… Опускала руки и старалась не думать, пряталась в делах, в работе, в быту. Съедала себя, что со мной что-то не так. Держала улыбку, когда спрашивали, почему еще нет детей", - отметила певица в подписи к опубликованному в Instagram видео.

Гросу добавила, что в один момент она выдохнула и начала жить простой, обычной жизнью:

"Не покупала тесты и тему беременности прикрыла. Прошло время…. И вот на тебе…. Я скрывала свою беременность, потому что боялась, что что-то пойдет не так. Я не люблю, когда меня жалеют, не люблю выглядеть слабой, потому выбрала молчание и только сейчас почувствовала, что готова делиться своей историей".

Также исполнительница отметила, что поправилась сначала на 8 килограммов, но уже сбросила 4:

"Когда мне сказали, какой сейчас вес у моего ребенка, я очень быстро все лишнее скинула назад".

Напомним, Алина Гросу не раскрывает личность своего мужа. В сети предполагают, что это россиянин Роман Полянский, с которым она якобы на самом деле не разводилась.

