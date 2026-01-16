В Одесской области зафиксировали крики птиц, приходящих в себя после пролета 'Шахедов' (видео)

Звуки перепуганных птиц зафиксировала фотоловушка.

На территории Национального природного парка"Тузловские лиманы" в Одесской области дикие животные и птицы пугаются звуков войны, в частности взрывов и перемещений российских дронов, а затем, успокоившись, возвращаются к привычной жизни. Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев

"Ночь. Недавно над нацпарком "Тузловские лиманы" пролетели "Шахеды". Сейчас животные успокоились и готовятся отдыхать", - написал ученый в Facebook.

На видео с фотоловушки, которое он обнародовал, слышен крик птиц. Исследователь объясняет, что это голоса белолобых гусей, которые большими стаями сели на акваторию лиманов.

Также, по словам Русева, некоторые обитатели заповедника занимаются поиском пищи на мелководьях лиманов. В частности, так поступают обычные шакалы (Canis aureus), один из которых попал в объектив камеры. На кадрах можно увидеть, как хищник бродит по мелководью и что-то вынюхивает, вероятно, ищет потенциальную добычу – мертвых или раненых птиц, или рыбу.

Исследователь объясняет, что шакалы выполняют важную санитарную функцию в нацпарке – поддерживают здоровье природных экосистем.

В нацпарке "Тузловские лиманы" заметили лесного кота

Недавно в Одесской области, в районе Национального природного парка "Тузловские лиманы", исследователь зафиксировал редкого лесного кота. Животное внезапно выскочило из зарослей диких растений и мгновенно перепрыгнуло на соседнее поле аграриев – в рапс. Его удалось сфотографировать крупным планом, после чего он быстро вернулся в заросли и исчез, искусно замаскировавшись. Лесной кот – уникальный представитель дикой фауны, который является предком домашней кошки. В то же время лесной кот больше по размерам за домашнего, имеет более массивные лапы и относительно короткий хвост с тупым черным кончиком и четкими черными кольцами.

