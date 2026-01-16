Неизвестная Антарктида: исследователи узнали, какой рельеф скрыт под ледяным щитом

По словам ученых, в условиях глобального потепления детальное знание географии Антарктиды имеет решающее значение.

Ученым удалось узнать, что находится под ледяным "покровом" Антарктиды – там есть горы, различные водоемы и долины. Как пишет Interesting Engineering, благодаря спутниковым данным и физике движения льда исследователи впервые смогли "увидеть" скрытый ландшафт ледяного континента.

Отмечается, что международная группа ученых идентифицировала так называемый "скрытый подледниковый рельеф" Антарктиды. И, как выяснилось, под многокилометровым слоем льда скрываются горы, долины, равнины, впадины и озера.

"Это как если бы раньше у вас была зернистая пленочная камера, а теперь – хорошо увеличенное цифровое изображение того, что на самом деле происходит", – пояснила ведущая авторка опубликованного в Science исследования доктор Гелен Окенден из Университета Гренобль-Альпы.

Видео дня

В условиях глобального потепления детальное знание Антарктиды – от поверхности до глубин – имеет решающее значение. До сих пор картографирование почвы под антарктическим льдом напоминало попытку нарисовать план дома, заглядывая через замочную скважину.

Методы анализа

Из-за медленного темпа полярных экспедиций подледниковый ландшафт оставался в значительной степени неизвестным. Ранее для исследований использовали самолеты со специальными датчиками, которые измеряли толщину льда, рельеф и наличие подледниковых озер. Хотя эти методы дали много данных, они не всегда были достаточно эффективными.

В новом исследовании ученые применили анализ возмущений потока льда (Ice Flow Perturbation Analysis, IFPA). Объясняется, что этот подход позволил "осветить" невидимые горные хребты и древние русла рек, которые формировали континент снизу.

Используя спутниковые снимки и физические модели IFPA, исследователи создали своеобразный "рентген" внутреннего строения Антарктиды. Метод анализирует, как лед деформируется при движении через препятствия, и таким образом раскрывает скрытый мир альпийских долин, выровненных низменностей и древних речных систем, которые были погребены в течение миллионов лет.

Ландшафт Антарктиды

Одним из самых впечатляющих открытий стала огромная скрытая впадина в подледниковом бассейне Мауд. По данным исследователей, этот погруженный канал простирается почти на 400 километров.

Другие так называемые мезомасштабные структуры имеют размеры от 2 до 30 километров. Именно они действуют как "шестерни и тормоза" ледникового щита, контролируя скорость его движения.

Поскольку эти геологические образования возникли еще до формирования современного ледового покрова, они являются ключом к более точным прогнозам того, как Антарктида будет таять и сколько воды в конечном итоге попадет в Мировой океан.

Исследование показывает, что даже ледяной щит толщиной до трех километров сохраняет "отпечаток" рельефа под собой. По словам соавтора работы Роберта Бингем, даже каньон глубиной 100 метров заставляет поверхность льда едва заметно проседать – изменение, которое сложно увидеть невооруженным глазом, но легко фиксируют спутники.

Анализируя эти тонкие деформации, ученые теперь могут проследить, как ландшафт формировал ледниковый щит на протяжении миллионов лет. В то же время эксперты предупреждают: эта карта является моделью, а не прямой фотографией. Ее точность зависит от понимания сложных "невидимых" факторов – в частности того, насколько скользкой является основа льда и как он деформируется под собственным весом.

"Хотя новое исследование предлагает подробную карту подледникового рельефа Антарктиды в мезомасштабе, это еще не последнее слово в антарктической географии", – отметил Дункан Янг в сопроводительном аналитическом материале.

"Понимание всех "холмов и впадин" под льдом имеет решающее значение. Новая карта создает более надежную основу для климатических моделей, позволяя точнее определять наиболее уязвимые зоны ледника и уменьшать неопределенность в прогнозах будущего повышения уровня моря", – пишет издание.

Таяние ледников

Напомним, таяние ледников во всем мире будет иметь последствия не только для локальных экосистем, но и потенциально может повлиять на эпидемиологическую ситуацию. По словам ученых, ледники – это природный морозильник, где тысячи лет хранятся биологические материалы. Речь идет о своеобразных "генетических архивах", наполненных, в том числе, генами устойчивости к антибиотикам, а таяние превращает их в "активные источники" распространения этих генов.

Вас также могут заинтересовать новости: