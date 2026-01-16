Почему кошка спит на вашей подушке: ветеринары назвали 5 трогательных причин

Ваша кошка хочет быть рядом с вами, когда проявляет любовь и привязанность.

Кошки могут спать почти где угодно, в том числе и нагло занимать вашу подушку. Но что такого особенного в этом месте, что привлекает их спать именно здесь? В статье для портала Catster ветеринары назвали несколько причин, по которым ваша кошка выбирает спать на вашей подушке, и ее нежные чувства к вам – это только один из пунктов.

1. Любовь и привязанность

Ваша кошка хочет быть рядом с вами, когда проявляет любовь и привязанность, и лучшее место для этого – ваша подушка. Если у вас крепкая связь с вашей кошкой, она захочет быть как можно ближе к вам, даже когда вы спите.

2. Поиск тепла

Кошки любят тепло, и тепло вашего тела от головы в сочетании с уютом вашей подушки – это идеальное место. Это особенно верно для пожилых кошек. Температура тела кошек выше, чем у людей, в среднем около 39°C, поэтому они предпочитают теплую среду.

Видео дня

Подушка также является лучшим вариантом для вашей кошки, чем лежать под одеялом, где ей будет слишком жарко. Ваша подушка обеспечивает достаточно тепла, и ваша кошка может одновременно быть в тепле и рядом с вами.

3. Доверие и защита

В дикой природе кошки спят на высоких местах, чтобы избежать нападения во сне, и домашние кошки также обладают этой чертой. Когда ваша кошка спит на вашей подушке, она показывает, что доверяет вам и знает, что ей не нужно быть начеку в вашем присутствии. Воспринимайте это как огромный комплимент.

4. Ваш запах

Когда вы сближаетесь со своей кошкой, ваш запах становится для неё приятным. Ваша кошка может искать вашу подушку, пока вас нет дома, потому что скучает по вам. Вашу кошку также может привлекать запах используемого вами стирального порошка или запах шампуня.

5. Стресс/Тревога/Страх

Поиск вашей подушки – это способ снять страх и тревогу, особенно если у вас тревожная кошка. Вы, как основной опекун, являетесь источником комфорта и защиты для вашей кошки, и объятия на вашей подушке могут помочь снять стресс. Короче говоря, ваша кошка может чувствовать себя в безопасности, лежа на вашей подушке, когда вы в постели, особенно если у вас крепкая связь.

Разрешать ли кошке спать на подушке – это личный выбор, но важно помнить о потенциальных недостатках.

Если у вас или у кого-либо из членов вашей семьи есть аллергия или астма, совместное использование подушки с кошкой может усугубить симптомы из-за перхоти и выпавшей шерсти. Даже для тех, у кого нет аллергии, инфекционные заболевания и гигиена могут стать проблемой, поскольку кошки могут переносить следы наполнителя, грязи или мусора из окружающей среды на своих лапах.

Если вы всё же решили разрешить кошке спать на подушке, подумайте об использовании моющихся наволочек и регулярном вычесывании кошки, чтобы уменьшить линьку и количество аллергенов.

Ранее ветринары рассказали, как правильно извиниться перед кошкой.

Вас также могут заинтересовать новости: