В Кремле отреагировали на заявления европейских лидеров о неизбежности диалога с Путиным

Песков назвал заявления европейских политиков "позитивной эволюцией позиций".

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал призывы европейских лидеров возобновить переговоры с Москвой "позитивной эволюцией". Об этом пишет Politico.

"Москва приняла во внимание заявления, сделанные в последние дни рядом европейских лидеров, в частности из Парижа, Рима и даже Берлина, как бы странно это ни звучало, о том, что для обеспечения стабильности в Европе нужно разговаривать с россиянами. Это полностью соответствует нашему видению", – сказал он.

Он добавил, что "если это действительно отражает стратегическое видение европейцев, то это позитивная эволюция их позиций".

Видео дня

В Европе допускают прямые переговоры с Путиным

Как сообщал ранее УНИАН, недавно президент Франции Макрон предположил, что Европе придется возобновить диалог с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, это может произойти, если усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира в Украине потерпят неудачу.

Макрона поддержала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она тоже заявила, что пришло время для Европы говорить с Россией, мол, иначе влияние Запада "будет ограниченным". Впрочем, заявила итальянская премьер, Европа не должна действовать хаотично, иначе сыграет на руку Путину.

В то же время в Великобритании раскритиковали призывы ЕС к прямым переговорам с Путиным. Министр иностранных дел Иветт Купер сказала, что Москва не продемонстрировала никакого убедительного интереса к миру. "Я считаю, что нам нужны доказательства того, что Путин действительно хочет мира, а на данный момент я все еще этого не вижу", - сказала она и добавила, что давление на Москву не должно ослабляться, а усиливаться, в частности через санкции и военную поддержку.

Вас также могут заинтересовать новости: