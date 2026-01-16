Звезда сериала 'Школа' засветила бриллиантовое кольцо от нового избранника (фото)

Пара вместе два месяца.

26-летняя актриса Ирина Кудашова, известная по роли Вероники Тихоновой в украинском сериале "Школа", получила от своего бойфренда кольцо.

Девушка опубликовала в Threads серию снимков с украшением, отметив, что речь не идет о предложении руки и сердца. По словам Ирины, мужчина подарил ей "promise ring" - обручальное кольцо-обещание, которое дарят в знак серьезных намерений в отношениях, но без официальной помолвки.

Актриса отметила, что знакома со своим новым избранником три месяца, два из них они находятся в отношениях:

"Сегодня я получила свое первое бриллиантовое кольцо. Promise ring - это не предложение, это только обещание, которое символизирует серьезные намерения человека, что он видит с тобой будущее. Потому что, конечно, на таком раннем этапе предложение было бы неуместным! Раньше я такие кольца называла "бронированием" до момента предложения".

Напомним, ранее Ирина Кудашова была в отношениях с мужчиной, который был намного старше ее. Осенью она призналась, что они расстались, потому что обнаружили, что не могут найти общий язык даже в бытовых вопросах. Тогда девушка говорила, что не ищет новых отношений, а хочет сосредоточиться на себе.

