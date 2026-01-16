Православный праздник сегодня в народе называют Антон-перезимник..

17 января в Украине по новому церковному календарю вспоминают преподобного Антония Великого, одного из наиболее почитаемых христианских подвижников. Рассказываем о том, какие традиции и приметы связаны с этой датой, что принято и запрещено делать, а также какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - новый календарь

17 января по новому церковному стилю в украинской православной церкви вспоминают преподобного Антония Великого, основателя монашеской традиции.

Антоний родился в 251 году в Египте. Он с юных лет изучал Священное Писание, в 20 лет остался сиротой и, продав родовое имение, раздал деньги и ушел из родных мест. Антоний стал отшельником и поселился в уединенной хижине на горе. Он много постился, молился, на жизнь зарабатывал своим трудом. Так он провел 85 лет.

За всю жизнь он покидал свою хижину всего дважды: чтобы поддержать христиан, которых бросили в заключение по приказу императора Максимиана, а также чтобы защитить православную веру от ересей манихеев и ариан. Умер преподобный в возрасте 105 лет. Позднее на горе, где он жил, появился монастырь и пещеры других отшельников.

Мощи святого сегодня хранятся во Франции, а Церковь почитает Антония Великого как одного из отцов монашества и великого подвижника веры. До наших дней дошли его наставления: "Никому не предлагай того и никого не учи тому, чего прежде сам не исполнил на деле", а также "О добром деле, которое желаешь сделать, не говори заранее - исполни его молча".

Какой сегодня православный праздник по старому стилю

17 января в старом церковном календаре отмечают Собор 70 апостолов- ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и какие запреты связаны с этой датой.

С какими молитвами обращаются, что можно и чего нельзя делать сегодня

К преподобному Антонию Великому обращаются с молитвами как к ходатаю за нас перед Богом. У святого просят защитить от болезней, помочь в житейских трудностях, мира в семье.

В народном календаре день известен как Антонов, а также Антон-перезимник (то есть, зима перевалила за половину). Его посвящают хозяйственным и повседневным делам - можно делать уборку, стирать, наводить порядок в хозяйственных постройках и сараях. В старину хозяйки в этот день пекли колобки - круглые булки из толокна и пшеничной муки. Угощая выпечкой домашних и соседей, верили, что они принесет здоровье и благополучие.

С Антоном-перезимником связаны обряды для защиты дома: например, считается, что если пойти на перекресток, а затем вернуться домой по непривычному пути, то можно задурить голову нечисти, и она не попадет в дом. Чтобы в доме водились деньги, в этот день нужно обязательно положить в кошелек несколько купюр или монет.

В церковный праздник сегодня, как и в другой день, церковь призывает избегать ссор, злости, ненависти, зависти, жадности и лени. Не следует сплетничать, отказывать в помощи ближним.

По народным верованиям, сегодня следует особо внимательно отнестись к своим словам - считается, что сказанное обладает особой силой и может обернуться против самого человека.

Также в этот день не следует:

рассказывать о своих планах и намерениях - они могут не сбыться;

хвастаться успехами - удача покинет;

лениться и откладывать дела;

заниматься рукоделием - можно "завязать" или "зашить" дорогу деньгам и благополучию.

Также существует интересное поверье, что в этот день нельзя сильно шуметь веселиться - мол, зима "поймет, что ей рады", и тогда морозы задержатся.

Приметы 17 января

По народным приметам этого дня можно судить о погоде, грядущей весне и будущем урожае:

облака низко плывут - к холодам;

ярко-красный восход - днем будет ветер;

снежные "шапки" на деревьях - будет урожай меда;

солнце за окном - к похолоданию;

снег в этот день - весна придет поздно.

В народе говорили, что теплу на Антона верить нельзя, так как Антон хитер со всех сторон: если день выдался морозным, значит впереди зима еще покажет свою силу, зато лето будет жарким.

