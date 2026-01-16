Доллар начнет неделю с нового рекорда: официальный курс валют на понедельник

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,44 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 19 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,41 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 2 копейки. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара (предыдущий рекорд был установлен 16 января – 43,39 грн/долл.)

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня осталась на прежнем уровне: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,44 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,35/43,38 грн/долл., а евро - 50,36/50,39 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 16 января подорожал на 19 копеек и составил 43,75 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,15 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне вырос на 10 копеек и составлял 50,90 гривни за евро, а продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,25 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подорожал на 17 копеек и составил 43,75 гривни за доллар, а курс евро вырос на 5 копеек и составляет 50,90 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 43,15 гривни, а евро - по курсу 49,90 гривни за единицу иностранной валюты.

