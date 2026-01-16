Ключевые характеристики всех iPhone 18 раскрыты почти за полгода до анонса

Презентация iPhone 18 Pro/Pro Max ожидается в сентябре – вместе с ними должны показать и первый складной iPhone.

Компания Apple только готовится к старту массового производства своей новой серии iPhone 18, а информатор Джефф Пу уже опубликовал утечку, раскрывающую ключевые спецификации предстоящих устройств, пишет издание GSMArena.

Слухи вокруг осеннего релиза iPhone говорят, что в этом году на рынке появятся лишь три модели нового поколения: iPhone 18 Pro и Pro Max, а также давно ожидаемая "раскладушка" iPhone Fold. Базовый iPhone 18 выйдет на полгода позже, вероятно, весной 2027-го.

Так, iPhone Fold получит 7,8-дюймовый внутренний дисплей и 5,3-дюймовый внешний. Телефон будет работать на процессоре A20 Pro в паре с 12 ГБ ОЗУ типа LPDDR5. Также упоминается сканер отпечатков пальцев Touch ID и модем C2.

Устройство оснастят четырьмя камерами: фронтальной (18 Мп), внутренней (18 Мп) и двумя основными по 48 Мп.

У iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max внутри также разместят чип A20 Pro, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 и модем C2. Основные камеры тройные, все сенсоры по 48 Мп. Фронтальная камера в обоих смартфонах получит 18-Мп сенсор,

Согласно таблице, iPhone 18 Pro и 18 Pro Max выйдут в сентябре и получить дисплеи на 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. А главным улучшением станет подэкранный Face ID.

Ранее инсайдеры рассекретили iPhone 17e – следующий "бюджетный" смартфон Apple. Его производство стартует в январе, а я в продажу он поступит этой весной по цене 599 долларов.

УНИАН рассказывал, что Apple секретно увеличила скорость Wi-Fi на многих моделях Mac и iPad – и что нужно сделать, чтобы оценить улучшение.

