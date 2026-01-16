Пехота россиян накапливается: в DeepState рассказали о боях за Гуляйполе

Российские захватчики продолжают накапливать войска в Гуляйполе. Теперь бои за город идут в западной части.
Об этом говорится в сообщении мониторингового проекта DeepState в Telegram. "Противник продолжает поглощать город, отправляя на постоянные штурмовые действия небольшие группы пехоты", - отмечается в сообщении.
Аналитики отмечают, что в последнее время можно было увидеть существенное увеличение красной зоны в городе, где уже давно фиксировалось присутствие российских оккупантов.
В частности, захватчики "все время пытались закрепиться и со временем их количество в этой части стало преобладающим, что вынудило бойцов Сил обороны покинуть позиции".
"Однако бои за город продолжаются в западной части населенного пункта, где также постоянно фиксируется противник, а линии боевого столкновения как таковой нет, ведь динамика боев насыщена постоянной инфильтрацией пехоты врага", - отмечается в сообщении.
Ситуация вокруг Гуляйполя
Как сообщал УНИАН, 15 января стало известно о захвате оккупантами села Красногорское в Запорожской области. Также враг продвинулся в Гуляйполе.
Еще 30 декабря 2025 года сообщалось, что просачивание российских захватчиков в Гуляйполе было заблокировано.
По мнению военного обозревателя Дениса Поповича, россияне стремятся захватить Гуляйполе, чтобы создать лучшие условия для наступления на Орехово, а затем – на Запорожье.