Пехота россиян накапливается: в DeepState рассказали о боях за Гуляйполе

Силы обороны оставили некоторые позиции в Гуляйполе, где линии боевого столкновения как таковой нет, поскольку динамика боев насыщенная.

Российские захватчики продолжают накапливать войска в Гуляйполе. Теперь бои за город идут в западной части.

Об этом говорится в сообщении мониторингового проекта DeepState в Telegram. "Противник продолжает поглощать город, отправляя на постоянные штурмовые действия небольшие группы пехоты", - отмечается в сообщении.

Аналитики отмечают, что в последнее время можно было увидеть существенное увеличение красной зоны в городе, где уже давно фиксировалось присутствие российских оккупантов.

В частности, захватчики "все время пытались закрепиться и со временем их количество в этой части стало преобладающим, что вынудило бойцов Сил обороны покинуть позиции".

"Однако бои за город продолжаются в западной части населенного пункта, где также постоянно фиксируется противник, а линии боевого столкновения как таковой нет, ведь динамика боев насыщена постоянной инфильтрацией пехоты врага", - отмечается в сообщении.

Ситуация вокруг Гуляйполя

Как сообщал УНИАН, 15 января стало известно о захвате оккупантами села Красногорское в Запорожской области. Также враг продвинулся в Гуляйполе.

Еще 30 декабря 2025 года сообщалось, что просачивание российских захватчиков в Гуляйполе было заблокировано.

По мнению военного обозревателя Дениса Поповича, россияне стремятся захватить Гуляйполе, чтобы создать лучшие условия для наступления на Орехово, а затем – на Запорожье.

