Дешевле Patriot: бетонные саркофаги на подстанциях выдерживают до 20 ударов 'Шахедов'

Защита второго уровня построена на подавляющем большинстве всех подстанций.

Защита второго уровня на подстанциях уже выдержала десятки попаданий, спасает трансформаторное оборудование и экономически выгоднее по сравнению с использованием систем ПВО Patriot, сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По его словам, на сегодняшний день уже разработано девять различных видов и уровней защиты для объектов критической инфраструктуры.

"Защита второго уровня построена на подавляющем большинстве всех подстанций. Практически каждый бетонный саркофаг сегодня уже выдержал попадания "Шахедов". Некоторые саркофаги выдержали до 20 попаданий "Шахедов". Попадания ракет также выдержали. То есть фактически пассивная защита второго уровня доказала сегодня свою эффективность, она сохраняет трансформаторное оборудование", - сказал Шмыгаль.

Вице-премьер также отметил, что одна ракета для системы ПВО Patriot стоит 3 миллиона долларов. Соответственно, расходование двух-трех ракет Patriot для сбивания баллистики, которая летит в трансформатор, экономически дороже, чем построить пассивную защиту, которая будет защищать этот объект.

"Если считать экономику защиты, то все, что защищено бетоном, что заглублено под землю - экономически выгоднее, чем активно это защищать с учетом того, что активная защита имеет определенный процент вероятности того, что удар пройдет. Поэтому защита - это выгодно, и ее нужно продолжать делать", - подчеркнул Шмыгаль.

Российские удары по энергосистеме Украины - главные новости

Российская Федерация в первом месяце 2026 года увеличила массированные ракетно-дроновые удары по украинской энергетике. На этот раз враг использует больше средств поражения, чем во время предыдущих кампаний.

15 января премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство для стабилизации энергосистемы во время тяжелой зимы и массированных российских обстрелов вводит комплекс чрезвычайных мер. В частности, ослабление комендантского часа, развертывание "пунктов несокрушимости" и увеличение импорта электроэнергии.

Перед этим россияне атаковали крупнейшие столичные теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Таким образом, половина Киева осталась без тепла во время морозов.

