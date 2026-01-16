Есть ряд болезненных шагов, которые Украина должна сделать: президент Чехии о мире

Европа должна действовать скоординированно с США для давления на РФ.

Украина сделала "очень много" для того, чтобы решение о завершении войны с РФ было приемлемым. Об этом во время совместного брифинга с Владимиром Зеленским заявил президент Чехии Петр Павел, передает корреспондент УНИАН.

"Там есть ряд болезненных уступок, которые Украина должна сделать и готова сделать при условии, что это приведет к миру. Россия будет отвергать, пока мы не начнем действовать совместно. Мы должны давить. А это давление может быть экономическим и политическим. Мы должны работать скоординированно вместе с США", – сказал Павел.

Мирные переговоры: важные новости

Во время брифинга президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "очень хорошо поработала" с США с точки зрения мирных переговоров. В то же время он заявил, что Украина и США находятся "не на одной стороне" в некоторых вопросах, касающихся завершения войны.

В то же время сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что США не хотят завершать войну в Украине, вознаграждая агрессора. По его словам, Трамп хочет "достойного и справедливого" завершения войны.

В то же время представители европейского экспертного сообщества считают, что, несмотря на дипломатические усилия, пока нет предпосылок для окончательного мира. Среди таких условий могли бы быть прекращение огня и желание завершить войну со стороны России.

