В некоторых вопросах мы не на одной стороне: Зеленский о позиции США на переговорах

Украина "очень хорошо поработала" с США с точки зрения мирных переговоров. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместного брифинга с президентом Чехии Петром Павелом, комментируя слова американского президента Дональда Трампа о том, что якобы Украина задерживает процесс переговоров.

"Мы просто находимся в некоторых вопросах не на одной стороне. Это понятно, я защищаю интересы нашего государства. И ультиматумы, на мой взгляд, - неработающая модель в демократических отношениях", - сказал Зеленский.

В то же время президент добавил, что украинская делегация отправилась в США на переговоры. По словам Зеленского, сейчас продолжается работа над двумя документами.

"Дорабатывать некоторые материалы, касающиеся гарантий безопасности и "Prosperity Package". Если все будет доработано, если будет согласование с американской стороны. Потому что я считаю, что с нашей стороны мы закончили. Тогда возможно будет подписание во время Давоса", - добавил Зеленский.

США и мирные переговоры

Трамп в интервью для Reuters утверждал, что якобы инициатор войны, российский диктатор Владимир Путин "готов к заключению соглашения". При этом, по мнению президента США, именно Зеленский якобы мешает прекращению войны.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что именно Россия отклонила мирный план США. Как отметил польский премьер, единственным ответом России стали дальнейшие ракетные атаки на украинские города.

