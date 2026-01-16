Окружение Мирнограда: военный рассказал, как враг хочет это осуществить

Он отмечает, что враг собрал возле города более 10 подразделений.

Россияне вокруг Мирнограда (Донецкая область) собрали очень большую группировку своих войск с тем, чтобы перерезать логистику Сил обороны и окружить город. Об этом в эфире Киев 24 сказал Роман Писаренко, начальник отделения коммуникаций 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

"Россияне собрали очень большую группировку войск вокруг Мирнограда - более 10 подразделений - это как отдельные бригады, так и отдельные полки, - и всеми силами пытаются накопиться со всех сторон - это и западная часть, и восточная, и южная, и северная, с тем, чтобы максимально перерезать украинскую логистику и окружить наши войска", - подчеркнул он.

По его словам, 79 ОДШ Таврическая бригада выявляет и обезвреживает малые штурмовые группы, которые пытаются перерезать логистические маршруты Сил обороны Украины.

Писаренко признает, что украинская логистика возле города сейчас чрезвычайно сложна.

"Россияне постоянно устраивают засады, сажают дроны-ждуны на логистических маршрутах", - отметил он.

При этом добавил, что и украинские военные постоянно ведут аэроразведку, чтобы выявить логистические маршруты врага и нанести огневое поражение по ним.

Мирноград – что там происходит

Как сообщал УНИАН, украинские подразделения до сих пор удерживают позиции на севере Мирнограда, но на юге города оккупанты уже уверенно обосновались и закрепились.

Источник УНИАН среди военнослужащих, осведомленный о ситуации в Мирнограде, рассказал, что ситуация критическая, в южной части Мирнограда россияне закрепились и завели свою артиллерию. Отмечалось, что на севере у нас есть позиции, но дальше уже сложнее сдерживать противника.

Отмечалось, что по Мирнограду, как и по Покровску, действуют одни из лучших российских подразделений беспилотных систем – "Архангелы" и "Рубикон". Противник начал использовать для обстрелов наших позиций не только FPV, но и бомбардировщики.

