РФ готова выступить 'посредником': Путин провел беседу с лидерами Ирана и Израиля

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Иране в пятницу, 16 января, в отдельных телефонных разговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом и заявил, что Москва готова выступить посредником в регионе, сообщает Reuters.

Издание отмечает, что Тегеран жестко подавил общенациональные протесты, вспыхнувшие в конце прошлого месяца, из-за этого президент США Дональд Трамп предупредил о возможном вмешательстве в ситуацию.

В статье напоминается, что в прошлом году Израиль и США бомбили иранские ядерные объекты, а Иран вел 12-дневную войну с Израилем. Россия же стремится наладить более тесные связи с Ираном с начала войны в Украине, поэтому Путин в 2025 году подписал с Пезешкианом 20-летний пакт о стратегическом партнерстве.

В материале указано предположение, что любая угроза выживанию иранского руководства станет серьезной проблемой для Москвы, которая уже 13 месяцев назад потеряла другого ключевого союзника на Ближнем Востоке после того, как был свергнут режим президента Сирии Башара Асада.

Добавляется, что в начале января текущего года еще один союзник России, президент Венесуэлы Николас Мадуро, был задержан США и доставлен в Нью-Йорк, где ему предъявили обвинение в наркотрафике.

Издание отметило, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил, какую поддержку Россия готова оказать Ирану:

"Россия уже оказывает помощь не только Ирану, но и всему региону, а также делу региональной стабильности и мира. Это отчасти благодаря усилиям президента, направленным на деэскалацию напряженности".

В статье упоминается, что западные государства обвиняют Иран в тайных планах по разработке ядерного оружия, но Тегеран все отрицает. Россия же заявляет, что поддерживает право Ирана на мирное использование ядерной энергии.

Протесты в Иране: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам иранского чиновника, во время протестов погибло около 2000 человек. Однако издание CBS News со ссылкой на источник, находящийся в Иране, утверждает, что жертв не менее 12 000, а возможно, и до 20 000 человек. Силовые структуры Ирана посещают в Тегеране частные больницы и требуют списки пациентов, которые обращались за помощью после травм, полученных во время протестов.

Также мы писали, что в прошлом году бомбардировщики B-2 ВВС США сбросили 14 крупнейших в мире бомб, поразив две иранские ядерные установки. Аналитики прогнозируют, что если Трамп согласует новые удары, они могут быть связаны с КВИР силами Басидж и иранской полицией. В то же время, расположение командных центров в густонаселенных районах может привести к тому, что жертвами станут гражданские лица, которых президент США пытается поддержать.

