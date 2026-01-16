В Купянске соотношение потерь РФ и Украины достигло абсолютного рекорда, - The Times

Несмотря на численное превосходство врага, Украина вновь доказала свою способность отбивать территорию без больших потерь для себя.

Во время контрнаступления Сил обороны в Купянске в течение последних недель российские потери в боях за город в 27 раз превысили потери Украины на этом участке. Об этом пишет The Times со ссылкой на данные британской разведки.

По данным издания, на прошлой неделе британских чиновников проинформировали о "соотношении убийств" на российско-украинском фронте в контексте способности Украины отвоевывать свою территорию в боях против численно превосходящего врага.

Неназванный собеседник журналистов в британском оборонном ведомстве отметил, что по состоянию на конец декабря перед Рождеством в окружение на территории Купянска попали до 200 российских военных. Сколько именно россиян погибло во время украинского контрнаступления, не уточняется. Но в целом российские потери в этом районе в течение прошлого года оцениваются в тысячи.

The Times также пишет со ссылкой на дипломатические источники, что те не видят никаких признаков готовности Путина пойти на компромисс и отказаться от своих максималистских требований в отношении Украины, несмотря на огромные потери России и отсутствие значительного прогресса на фронте.

Российские потери в Украине: последние новости

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 16 января общие потери России за время полномасштабной войны составили более 1,224 млн человек, 11,5 тысяч танков, 23,9 тысяч других бронемашин, 36,2 тысячи единиц ствольной артиллерии.

В октябре журнал The Economist писал, что совокупные потери России за 2025 год только убитыми составили около 100 тысяч человек. При этом украинские потери аналитиками оцениваются как в 5 раз уступающие российским.

На отдельных участках фронта соотношение потерь еще более разительное. В декабре аналитик открытых данных Playfra сообщал, что на одном участке к северо-востоку от Покровска, где россияне атакуют особенно активно, российские потери превышают украинские в 15 раз.

