Макрон намекнул, что США сократили объем разведывательных данных для Украины, - BI

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, его страна обогнала США как основного поставщика разведывательных данных для Украины. Он сказал, что если год назад Украина зависела от американских разведывательных возможностей, то сегодня две трети обеспечивает Франция.

В то же время, как пишет Business Insider, комментарии французского лидера свидетельствуют об изменении динамики вклада Запада в войну, а также "намекают на то, что США, возможно, сократили свои военные отношения с Украиной".

Издание напомнило, что США уже временно приостанавливали обмен разведывательными данными и помощь Украине в марте 2025 года. Тогда администрация Трампа пыталась договориться о прекращении огня между Киевом и Москвой. Примерно через неделю Вашингтон заявил, что возобновляет обмен.

"Однако до сих пор неясно, продолжал ли Пентагон предоставлять разведывательные данные на том же уровне, что и во времена администрации Байдена", - подчеркнули авторы материала.

Тогда, подчеркнули журналисты, связи между США и Украиной в обмене разведывательными данными были настолько тесными, что "чиновники обеих стран работали в одном объекте для координации военных ударов".

При этом одной из важнейших ролей, которую играла американская разведка в то время, было предоставление украинским войскам данных о целевом назначении и ситуационной осведомленности, особенно когда последние использовали для атак системы американского производства.

Обмен разведывательными данными - что известно

Как писал УНИАН, Франция выражала готовность предоставлять разведывательные данные Украине еще в марте 2025 года, когда США заявили об остановке этого процесса. Он говорил, что разведка Франции является суверенной и имеет собственные возможности, которые готова предоставить Украине.

