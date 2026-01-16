Службы такси отреагировали на ослабление комендантского часа: хотят работать ночью, – СМИ

В компаниях говорят, что хотят обеспечить возможность проезда граждан в теплые и безопасные места.

Компании Uklon, Uber и Bolt обратились к столичному мэру Виталию Кличко и главе КГГА Тимуру Ткаченко с просьбой предоставить им разрешение на работу в комендантский час. Об этом со ссылкой на совместное заявление трех платформ сообщает "Экономическая правда".

Uklon, Uber и Bolt готовы возобновить стабильную работу сервисов в столице с 17 января. В компаниях говорят, что хотят обеспечить гражданам возможность доехать до теплых и безопасных мест в условиях чрезвычайной ситуации в украинской энергетике.

Предполагается, что работа в комендантский час позволит:

добраться до Пункта несокрушимости;

доехать до теплого и безопасного места в случае отключения электроэнергии;

поддержать уязвимые категории населения;

быстро доставить еду, медикаменты и другие необходимые вещи.

Заявление подписали генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик, CEO Uklon Сергей Гришков и генеральный менеджер Uber CEE Марцин Мочирог.

В августе 2025 года стало известно, что онлайн-сервисы такси Bolt, Uklon и Uber обратились к киевскому мэру Виталию Кличко с предложением разрешить передвижение по городу в период комендантского часа.

Осенью 2025 года на совете обороны Киева представили проект решения о движении такси в ночное время. В состав специалистов, обсуждавших этот вопрос, вошли, в частности, представители служб такси, военные и правоохранители.

Следует отметить, что еще в 2024 году во Львове разрешили возобновить работу сервисов такси в ночное время.

