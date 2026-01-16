Службы такси отреагировали на ослабление комендантского часа: хотят работать ночью, – СМИ

Компании Uklon, Uber и Bolt обратились к столичному мэру Виталию Кличко и главе КГГА Тимуру Ткаченко с просьбой предоставить им разрешение на работу в комендантский час. Об этом со ссылкой на совместное заявление трех платформ сообщает "Экономическая правда".
Uklon, Uber и Bolt готовы возобновить стабильную работу сервисов в столице с 17 января. В компаниях говорят, что хотят обеспечить гражданам возможность доехать до теплых и безопасных мест в условиях чрезвычайной ситуации в украинской энергетике.
Предполагается, что работа в комендантский час позволит:
- добраться до Пункта несокрушимости;
- доехать до теплого и безопасного места в случае отключения электроэнергии;
- поддержать уязвимые категории населения;
- быстро доставить еду, медикаменты и другие необходимые вещи.
Заявление подписали генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик, CEO Uklon Сергей Гришков и генеральный менеджер Uber CEE Марцин Мочирог.
Такси в Украине – последние новости
В августе 2025 года стало известно, что онлайн-сервисы такси Bolt, Uklon и Uber обратились к киевскому мэру Виталию Кличко с предложением разрешить передвижение по городу в период комендантского часа.
Осенью 2025 года на совете обороны Киева представили проект решения о движении такси в ночное время. В состав специалистов, обсуждавших этот вопрос, вошли, в частности, представители служб такси, военные и правоохранители.
Следует отметить, что еще в 2024 году во Львове разрешили возобновить работу сервисов такси в ночное время.