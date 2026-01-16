4 причины, почему соленые огурцы помогают похудеть

Они улучшают гидратацию и помогают контролировать аппетит.

Соления, и, в частности, соленые огурцы – это низкокалорийная закуска, которая может помочь в похудении, если включена в сбалансированный рацион. Как пишет VerywellHealth, есть четыре ключевых важных причины, почему соленые огурцы стоит включать в свой рацион, если вы стремитесь снизить свой вес.

1. Контроль аппетита

Соленые огурцы обладают насыщенным и пикантным вкусом, который может стимулировать ваши вкусовые рецепторы. Исследования подтверждают, что они могут обеспечить достаточное насыщение, контролируя тягу к другим закускам, которые потенциально содержат больше калорий.

2. Улучшение гидратации

Соленые огурцы содержат много воды, и их употребление помогает поддерживать водный баланс. Согласно исследованиям, это важно для общего здоровья и может помочь вам чувствовать себя сытым, уменьшая чувство голода и потребление большего количества калорий.

3. Низкое содержание калорий

Один кислый огурец среднего размера (около 65 грамм) содержит от 5 до 10 калорий, поэтому вам не нужно беспокоиться о значительном увеличении вашей суточной калорийности.

4. Закуска с низким содержанием сахара

Кислые огурцы содержат очень мало сахара по сравнению с другими обработанными закусками. Контроль потребления сахара важен для контроля веса и общего здоровья, отмечают исследования.

Важный момент

В то же время в один маринованный огурец среднего размера (65 грамм) содержит 786 мг натрия, , что превышает одну треть рекомендуемой суточной нормы. Выбирайте маринованные огурцы с низким содержанием натрия и следите за потреблением других веществ, если планируете часто есть огурцы в качестве перекуса.

Другие полезные свойства соленых огурцов

Помимо низкой калорийности, соленые огурцы обладают рядом других полезных свойств:

Они являются хорошим источником антиоксидантов, таких как бета-каротин, который организм преобразует в витамин А, необходимый для зрения, иммунитета и профилактики заболеваний.

Они также содержат витамин К, необходимый для свертывания крови и здоровья костей.

Они содержат полезные пробиотики, которые помогают пищеварению, здоровью мочевыводящей системы, а также при аллергии и простуде.

