17 глав городских общин уволились в связи с давлением Генпрокуратуры, - АГУ

В Херсонской области обостряется управленческий кризис. По меньшей мере 17 руководителей городских общин покинули свои должности на фоне системного давления со стороны органов прокуратуры.

Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Херсонского регионального отделения Ассоциации городов Украины, Новокаховский городской голова Владимир Коваленко, сообщает АГУ.

"Большинство общин возглавляются военными администрациями. Ситуация там сложная. Сам глава ОГА Александр Прокудин отмечал, что работа муниципалитетов фактически становится невозможной. Я не могу назвать точную цифру увольнений. Эта информация из общения с нашей директором. Но из публичной информации известно как минимум о 17 человек", – отметил Коваленко.

Давление прокуратуры приводит к остановке ключевых процессов – оказания помощи населению, строительства укрытий, восстановления объектов инфраструктуры. Именно эти направления сегодня являются приоритетными для прифронтовых общин, однако реализация проектов блокируется еще до фактического начала работ.

"Никто не выступает против проверок, если есть нарушения – это одна ситуация. Но все это происходит на стадии проектирования или объявления тендеров, и каждое решение сразу ставится под сомнение, это блокирует работу", – объясняет Коваленко.

На массовость увольнений и критичность ситуации также обратила внимание Ассоциация городов Украины, заявив о системном характере проблемы:

"С 24 февраля 2022 года общины стоят перед выбором: ждать изменений в законодательстве от парламента и правительства или защищать страну, спасать жителей общин. Все действия коммунальных органов и предприятий, направленные на спасение людей, регистрируются в уголовных производствах, даже вопреки статье 2 Закона Украины "О прокуратуре", – говорится в позиции АГУ.

О давлении органов прокуратуры на местное самоуправление Правление Ассоциации городов Украины обратилось к президенту с открытым письмом. В АГУ считают, что необходима четкая общая позиция относительно важности работы органов местного самоуправления и недопустимости давления на них.

