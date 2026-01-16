'Сладкая зависимость': почему мы так любим сладости и что с этим делать

Все мы знаем об алкогольной или табачной зависимости. Но в последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на зависимость "от сахара", сравнивая любовь к конфетам с другими пагубными привычками, ведь не могут противостоять тяге есть сладости.
Но действительно ли существует "сахарная зависимость"? И если нет, то почему нам так трудно отказаться от сладкого?
Существует ли сладкая зависимость?
Ученые считают, что настоящей зависимости от сладкого – как клинического расстройства или диагноза – не существует. Это примерно то же самое, что назвать зависимостью потребность человека в воздухе или воде.
Почему же желание курить – это зависимость, а желание съесть еще одно пирожное – нет?
Потому что человек имеет естественную потребность в энергии и калориях. Проще говоря, нам нужно есть, чтобы жить. И в течение долгого времени существования человечества калории были в дефиците: мамонта нужно было добыть, на поиск корней и орехов уходило много времени и усилий, а большая часть доступной пищи была не слишком питательной.
На этом фоне выгодно отличался сладкий вкус меда и спелых ягод и фруктов. Они давали много полезных веществ, быстрой энергии и легко усваивались. Поэтому мозг наших предков быстро понял - для выживания нужно потреблять больше сладкого. Так что мы с вами – потомки тех древних сладкоежек, которые не ограничивали себя во вкусном, благодаря чему могли накопить необходимое количество жира и пережить неурожаи и голод.
Когда природа начинает играть против нас
Так что любовь к сладкому вкусу у нас фактически заложена эволюцией. Но то, что было спасением в годы дефицита еды, стало проклятием в время, когда калорийная пища доступна круглосуточно и в неограниченном количестве.
Наш мозг не успевает за изменениями окружающей среды. Как и сотни лет назад, мы продолжаем отдавать предпочтение более калорийной пище на случай возможного дефицита продовольствия. В результате нам сложно контролировать количество вкусного, а проблема переедания приобретает масштабы эпидемии.
Почему одни хотят сладкого больше, чем другие
Хотя любовь к сладкому запрограммирована в нашем коде, все же не все мы склонны к перееданию. Ученые выяснили, что определенные вещи увеличивают аппетит, а другие, наоборот, уменьшают его.
И в первую очередь это наполнение нашей тарелки. Если в рационе человека не хватает белка, клетчатки и полезных жиров, организм пытается оперативно компенсировать этот недостаток самым простым способом - быстрыми углеводами. Когда мы голодны, наша рука тянется не за свежими листьями салата и полезной печенью, а за привлекательной булочкой или пирожком. Потому что они быстрее перевариваются и дают нам необходимую энергию.
Итак, первый шаг лечения так называемой "сладкой зависимости" – анализ собственной тарелки.
Стоит не пропускать приемы пищи, чтобы не накапливать в крови гормон голода грилин, который заставит нас съесть больше. И обращать внимание на блюда на тарелке - белок, овощи и каши дают длительное насыщение, и желание "добросить" в рот еще одну конфету не возникает.
Вторая причина чрезмерного влечения к сладкому – эмоциональный голод. Вы замечали, как после бессонной ночи с обстрелами, усталости в конце рабочего дня или из скуки во время отдыха мозг ищет, чего бы вкусненького поесть просто так.
Сахар стимулирует выработку дофамина – гормона удовольствия. Речь идет не о физическом голоде, когда урчит в животе, а о поиске положительных эмоций и успокоения. Однако действие глюкозы кратковременное, и очень быстро нам снова хочется сладкого. Так формируется цикл, похожий на зависимость.
Поэтому, прежде чем тянуться к порции десерта, стоит спросить себя, действительно ли вы голодны и готовы съесть полноценный прием пищи, или ищете что-то, чтобы снять стресс или компенсировать усталость. Здесь стоит научиться заботиться о себе другим способом, а не только с помощью вкусной еды. Это действительно сложный процесс, который требует фокуса на себе и своих чувствах и эмоциях. Однако эти усилия вознаграждаются.
Итак, тяга к сладкому – не зависимость, а естественный механизм выживания, который в условиях избытка еды работает не в нашу пользу. Но мы можем им управлять, если позаботимся о базовых потребностях тела: достаточном количестве белка, клетчатки и полезных жиров в ежедневном рационе. А также о своем эмоциональном состоянии.
Тогда сладкое станет приятным дополнением к трапезе, а не запретным желанием.
Берегите себя и заботьтесь о своих тарелках!
Кондитер и владелица кофейни-кондитерской Lily Patisserie (Киев).
Нутрициолог и эксперт по питанию.
Окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко, факультет журналистики, магистр.
В 2014 году окончила курс кондитерского искусства в первой французской кулинарной школе в Украине DGF Internationa Culinary School l.
В 2018 году открыла собственное производство десертов, а в 2021 году кофейню-кондитерскую Lily Patisserie в Киеве.
В 2024 году получила сертификат нутрициолога и healthy круча.
Учится сочетать вкусные блюда со здоровым образом жизни, меняя рецепты и привычки.