'Сладкая зависимость': почему мы так любим сладости и что с этим делать

Все мы знаем об алкогольной или табачной зависимости. Но в последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на зависимость "от сахара", сравнивая любовь к конфетам с другими пагубными привычками, ведь не могут противостоять тяге есть сладости.

Но действительно ли существует "сахарная зависимость"? И если нет, то почему нам так трудно отказаться от сладкого?

Существует ли сладкая зависимость?

Ученые считают, что настоящей зависимости от сладкого – как клинического расстройства или диагноза – не существует. Это примерно то же самое, что назвать зависимостью потребность человека в воздухе или воде.

Почему же желание курить – это зависимость, а желание съесть еще одно пирожное – нет?

Потому что человек имеет естественную потребность в энергии и калориях. Проще говоря, нам нужно есть, чтобы жить. И в течение долгого времени существования человечества калории были в дефиците: мамонта нужно было добыть, на поиск корней и орехов уходило много времени и усилий, а большая часть доступной пищи была не слишком питательной.

На этом фоне выгодно отличался сладкий вкус меда и спелых ягод и фруктов. Они давали много полезных веществ, быстрой энергии и легко усваивались. Поэтому мозг наших предков быстро понял - для выживания нужно потреблять больше сладкого. Так что мы с вами – потомки тех древних сладкоежек, которые не ограничивали себя во вкусном, благодаря чему могли накопить необходимое количество жира и пережить неурожаи и голод.

Когда природа начинает играть против нас

Так что любовь к сладкому вкусу у нас фактически заложена эволюцией. Но то, что было спасением в годы дефицита еды, стало проклятием в время, когда калорийная пища доступна круглосуточно и в неограниченном количестве.

Наш мозг не успевает за изменениями окружающей среды. Как и сотни лет назад, мы продолжаем отдавать предпочтение более калорийной пище на случай возможного дефицита продовольствия. В результате нам сложно контролировать количество вкусного, а проблема переедания приобретает масштабы эпидемии.

Почему одни хотят сладкого больше, чем другие

Хотя любовь к сладкому запрограммирована в нашем коде, все же не все мы склонны к перееданию. Ученые выяснили, что определенные вещи увеличивают аппетит, а другие, наоборот, уменьшают его.

И в первую очередь это наполнение нашей тарелки. Если в рационе человека не хватает белка, клетчатки и полезных жиров, организм пытается оперативно компенсировать этот недостаток самым простым способом - быстрыми углеводами. Когда мы голодны, наша рука тянется не за свежими листьями салата и полезной печенью, а за привлекательной булочкой или пирожком. Потому что они быстрее перевариваются и дают нам необходимую энергию.

Итак, первый шаг лечения так называемой "сладкой зависимости" – анализ собственной тарелки.

Стоит не пропускать приемы пищи, чтобы не накапливать в крови гормон голода грилин, который заставит нас съесть больше. И обращать внимание на блюда на тарелке - белок, овощи и каши дают длительное насыщение, и желание "добросить" в рот еще одну конфету не возникает.

Вторая причина чрезмерного влечения к сладкому – эмоциональный голод. Вы замечали, как после бессонной ночи с обстрелами, усталости в конце рабочего дня или из скуки во время отдыха мозг ищет, чего бы вкусненького поесть просто так.

Сахар стимулирует выработку дофамина – гормона удовольствия. Речь идет не о физическом голоде, когда урчит в животе, а о поиске положительных эмоций и успокоения. Однако действие глюкозы кратковременное, и очень быстро нам снова хочется сладкого. Так формируется цикл, похожий на зависимость.

Поэтому, прежде чем тянуться к порции десерта, стоит спросить себя, действительно ли вы голодны и готовы съесть полноценный прием пищи, или ищете что-то, чтобы снять стресс или компенсировать усталость. Здесь стоит научиться заботиться о себе другим способом, а не только с помощью вкусной еды. Это действительно сложный процесс, который требует фокуса на себе и своих чувствах и эмоциях. Однако эти усилия вознаграждаются.

Итак, тяга к сладкому – не зависимость, а естественный механизм выживания, который в условиях избытка еды работает не в нашу пользу. Но мы можем им управлять, если позаботимся о базовых потребностях тела: достаточном количестве белка, клетчатки и полезных жиров в ежедневном рационе. А также о своем эмоциональном состоянии.

Тогда сладкое станет приятным дополнением к трапезе, а не запретным желанием.

Берегите себя и заботьтесь о своих тарелках!

справка Лилия Коваль Кондитер, нутрициолог, эксперт по питанию Кондитер и владелица кофейни-кондитерской Lily Patisserie (Киев). Нутрициолог и эксперт по питанию. Окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко, факультет журналистики, магистр. В 2014 году окончила курс кондитерского искусства в первой французской кулинарной школе в Украине DGF Internationa Culinary School l. В 2018 году открыла собственное производство десертов, а в 2021 году кофейню-кондитерскую Lily Patisserie в Киеве. В 2024 году получила сертификат нутрициолога и healthy круча. Учится сочетать вкусные блюда со здоровым образом жизни, меняя рецепты и привычки.

