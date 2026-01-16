Американская компания открыла бронирование первых гостиничных номеров на Луне

Строительство может начаться уже в 2029 году.

Состоятельные искатели приключений теперь могут забронировать отпуск на Луне. Стартап из Калифорнии планирует открыть отель на спутнике Земли к 2032 году, пишет Space.

Отмечается, что желающим стать одними из первых гостей придется внести немалый депозит - 1 000 000 долларов. Компания Galactic Resource Utilization Space (GRU) утверждает, что речь идет о "первом в истории постоянном сооружении за пределами Земли".

Компания GRU, основанная выпускником Беркли Скайлером Чаном, 12 января запустила сайт для бронирования и обнародовала детали архитектуры будущего отеля. В заявлении отмечается, что для соблюдения амбициозных сроков будет использована "собственная система жилых модулей и автоматизированный процесс преобразования лунного грунта в прочные конструкции". Начало строительства запланировано на 2029 год, но при условии получения разрешений регулирующих органов.

Ожидается, что первыми клиентами станут участники предыдущих коммерческих космических полетов, а также состоятельные молодожены, которые ищут "космический" медовый месяц. В GRU считают, что именно туризм является ключом к запуску лунной экономики и обеспечивает "самый быстрый путь для человечества к межпланетному будущему".

"Мы живем в переломный момент, когда действительно можем стать межпланетным видом еще при нашей жизни", – заявил Чан.

По его словам, в случае успеха проекта "миллиарды людей будут рождаться на Луне и Марсе и смогут увидеть красоту лунной и марсианской жизни".

Отмечается, что Скайлеру Чану 21 год и он имеет диплом по электротехнике и компьютерным наукам Калифорнийского университета в Беркли. Идею лунного отеля он разработал в рамках стартап-акселератора Y Combinator. Чан также сообщил, что привлек финансирование от инвесторов, связанных с SpaceX и Anduril – компанией, которая разрабатывает автономные оборонные системы.

В статье говорится, что создание постоянной базы на Луне является частью видения расширения присутствия США в космосе, которое продвигает новый администратор NASA Джаред Айзекман при поддержке президента Дональда Трампа. Чан надеется, что GRU сможет сыграть роль в воплощении этих планов.

Компания также опубликовала аналитический документ, в котором изложена стратегия расширения присутствия человечества на Луне – от элитного отеля до более широкого поселения.

"Я был одержим космосом с детства. Я всегда мечтал стать астронавтом и чувствую себя невероятно счастливым, что могу заниматься делом всей жизни", – сказал Чан.

Капсула для космического туризма

Напомним, что в 2024 году американская компания сверхвысокогорного туризма Space Perspective представила тестовую капсулу для космического корабля Neptune. Тогда говорилось, что этот корабль сможет транспортировать путешественников на самый край космоса к 2025 году.

По данным компании, это будет самый большой космический корабль для человека диаметром 4,9 метра с местами для восьми пассажиров и капитана. Также в компании заявляли, что для удобства пассажиров планируют организовать коктейль-бар, туалет и Wi-Fi. Путешествие продлится шесть часов, а цена билета составит 125 тысяч долларов.

