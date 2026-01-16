Вышел трейлер драмы 'Кутюр' с Анджелиной Джоли: когда фильм покажут в Украине

В украинский прокат лента выйдет 5 марта 2026 года.

Вышел украинский трейлер драмы "Кутюр" (Couture), главную роль в которой сыграла оскароносная Анджелина Джоли ("Прерванная жизнь", "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", "Вечные", "Мария").

Как сообщили в пресс-службе кинодистрибьютора Green Light Films, в украинский прокат лента выйдет 5 марта 2026 года.

Джоли играет в фильме американскую режиссерку Максин, которая приезжает в Париж на Неделю моды, но ее настоящая миссия – найти себя заново. Среди блеска подиумов и светских интриг она проходит путь испытаний, который изменит ее жизнь навсегда. В процессе она неожиданно оказывается вовлеченной в новую связь с давним творческим партнером, а также пересекается с двумя другими женщинами – новой звездой модельного мира Адой, которая бежит от заранее определенного будущего в родном Южном Судане, и визажисткой Анжель, которая работает в тени подиумов. Специально для этой роли Джоли выучила французский язык.

Интересно, что события фильма разворачиваются во время реальной парижской Недели моды – с аутентичными локациями и профессионалами индустрии. Фильм снимали в пространстве Chanel, в частности на легендарной лестнице на rue Cambon, но без брендинга – модный дом остается вымышленным.

Кроме Джоли в фильме снялись Луи Гаррель ("Мечтатели", "Молодой Годар", франшиза "Три мушкетера"), Элла Рампф (сериалы "Фрейд", "Песочный человек"), Гаранс Марилье ("Сырое", "Титан"), Финнеган Олдфилд ("Корсет", "Альфа") и модель Аньер Аней.

Сняла ленту режиссер Алис Винокур – одна из самых влиятельных фигур современного французского авторского кино, чьи работы отличаются тонкой психологической чувствительностью. В 2011 году она дебютировала в полном метре с фильмом "Августина", а впоследствии сняла такие одобренные критиками картины, как "Мэриленд" и "Проксима".

"Мне нравится мир, далекий от меня, – проецировать на него интимные истории. В случае с модой меня интересовало не то, что мы видим, а то, что скрыто за кулисами – процесс создания образов, труд, невидимая сторона репрезентации женственности. Я провела год за кулисами фэшн-шоу, знакомилась с визажистами, швеями, моделями за пределами подиума – из этого и родилась часть фильма. Меня поразила безумная гонка за временем: одна коллекция сменяет другую, сезон за сезоном. Эфемерность этого мира отражается в судьбе героини Анджелины Джоли, когда на пике зрелищной суеты ее жизнь неожиданно меняет направление", – рассказала Винокур о своем новом фильме.

Мировая премьера "Кутюр" состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Торонто 2025 года, однако широкая аудитория сможет увидеть его только с конца февраля этого года.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 58% одобрения от критиков.

