К сильным морозам в Украине добавится еще и порывистый ветер: где ухудшится погода

Температура в ближайшие дни останется без существенных изменений.

На выходных, 17 и 18 января, в Украине сохранится сухая и морозная погода. Только в Крыму пройдет снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

На дорогах, по ее данным, повсеместно будет гололедица.

"В южной части завтра порывы северо-восточного ветра могут достигать штормовых значений!" - предупредила эксперт по погоде.

Температура воздуха останется без особых изменений: ночью -10...-16 градусов, на севере -15...-22, в течение дня -9...-15 градусов, а на Закарпатье и на крайнем юге -2...-5 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве в субботу и воскресенье также будет холодно. Ночью температура опускаться до -15...-18 градусов, днем -10...-12 градусов. "Без существенных осадков. Гололед", - предупредила Наталья Диденко.

Морозы в Украине - когда ждать потепления

Некоторые прогностические модели указывают, что холодная погода может задержаться как минимум до начала февраля. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань, отметив, что в ближайшие дни ожидается дальнейшее усиление морозов.

По его словам, левобережье Черкасской области уже несколько суток находится в эпицентре холода: среднесуточные температуры там достигают −11…−15°, что на 9–13 градусов ниже климатической нормы. В то же время в западной Норвегии сейчас фиксируют до +7°, однако такие контрасты зимой не являются аномальными для континентального климата.

Причиной сильных морозов является мощный сибирский антициклон, который простирается от Дальнего Востока до юга Европы и блокирует поступление тепла из Атлантики. Это открывает путь полярному воздуху.

По прогнозу, как минимум неделю будут сохраняться умеренные и сильные морозы: ночью −15…−20°, местами до −25°, днем −9…−14°. Осадков почти не будет, на дорогах возможна гололедица. Потепление возможно только после ослабления антициклона.

