Хуже прогнозов: в правительстве оценили, как выросла экономика Украины в 2025 году

Инфляция замедлилась быстрее, чем прогнозировало правительство.

По предварительным оценкам, в 2025 году реальный ВВП Украины вырос на 2,2%. Экономика продолжала работать в условиях атак на энергетическую инфраструктуру, сложной логистики и высоких рисков безопасности, сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Как отметила директор Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики Наталья Горшкова во время дискуссии Центра экономической стратегии, рост ВВП был несколько меньше, чем ожидали в правительстве, но в целом экономика в очередной раз продемонстрировала устойчивость.

"Был заложен прогноз 2,7%, мы держали его до октября, считали, что имеем шансы получить близкие показатели. Но затем атаки на энергетическую инфраструктуру, которые мы видели почти ежедневно, привели к тому, что мы скорректировали ожидания до 2,2-2,3%", - сказала она.

Горшкова сообщила, что в целом ожидания по основным факторам экономического роста оправдались, и главным двигателем оставался внутренний спрос.

По данным Минэкономики, рост ВВП поддерживался положительной динамикой, в частности, в таких ключевых секторах: внутренняя (прежде всего розничная) торговля, строительство, перерабатывающая промышленность, в частности, наращивание производства продукции оборонного направления, фармацевтической продукции, продукции металлургии, стройматериалов и другой продукции.

Наблюдался и рост загруженности производственных мощностей в промышленности. По данным Госстата, по состоянию на 1 октября 2025 года самый высокий уровень загруженности фиксировался в фармацевтическом производстве, производстве мебели, деревообработке, пищевой и текстильной промышленности.

В свою очередь, замедлению динамики способствовали такие факторы, как:

массированные ракетные атаки РФ по объектам электрогенерации и, впервые за годы полномасштабной войны, по инфраструктуре добычи газа;

более низкий урожай отдельных культур из-за неблагоприятных погодных условий (в частности, наибольшее уменьшение - в масличных культурах, в то же время урожай зерновых собран больше на 3%);

логистические сложности, прекращение транзита природного газа трубопроводным транспортом, а также сужение спроса, в частности со стороны сельского хозяйства.

Горшкова также отметила, что правительство прогнозировало более высокую инфляцию - 9,5-9,9%, тогда как в декабре годовой показатель инфляции составил 8%.

"Резкое замедление в четвертом квартале и в целом сюрприз декабря было неожиданным. Мы считаем, что такая "рваная" динамика инфляции в течение всего периода войны как раз отражает фактор неопределенности", - сказала она.

Государственная служба статистики сообщила, что инфляция на потребительском рынке в декабре 2025 года по сравнению с ноябрем составила 0,2%, а в годовом измерении по сравнению с декабрем 2024 года – 8%.

Министерство экономики прогнозировало рост ВВП Украины в 2026 году на уровне 2,5%. В то же время Всемирный банк радикально снизил свой прогноз с 5,2% до 2%.

