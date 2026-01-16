Вдова солиста группы ADAM обнародовала архивные видео с любимым

Женщина вспоминает, какими счастливыми они были.

Вдова украинского певца Михаила Клименко, который умер в начале декабря, поделилась теплыми воспоминаниями о любимом.

Александра Норова, которая родила артисту двоих детей, опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивные видео их совместной работы над песней "Серед зими". На первом ролике женщина снимает, как Клименко работает ночью над этим треком:

"Дети спят, а творчество - нет. Один из моментов, как была написана песня "Серед зими".

На других кадрах можно увидеть, как влюбленные слушают песню вместе, а затем возвращаются со съемок клипа. "А потом дома смонтировали видео. Смотрели бесконечно и друг друга хвалили", - вспомнила Норова.

Михаил Клименко, более известный под сценическим именем ADAM, - украинский певец, композитор и фронтмен одноименной группы. Он родился 20 июля 1987 года в Гостомеле Киевской области.

В 2015 году артист вместе с женой Александрой Норовой основал группу ADAM, которая быстро приобрела популярность благодаря чувственному, романтичному звучанию. Коллектив стал известен, в частности, песнями "Повільно", "Таку як є" и другими хитами. Клименко был не только вокалистом группы, но и автором композиций и саундпродюсером, работая как над собственными проектами, так и с другими исполнителями.

Михаил Клименко умер 7 декабря 2025 года в возрасте 38 лет. Причиной смерти стал туберкулезный менингит - тяжелое инфекционное заболевание, из-за которого музыкант длительное время находился в больнице и несколько недель был в коме. Его смерть вызвала широкий резонанс в музыкальной среде и среди поклонников группы ADAM.

