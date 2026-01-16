Не Буковелем единым: чем туристов привлекает горнолыжный курорт Красия

Горнолыжный курорт "Красия" в Закарпатье славится самой длинной трассой в Украинских Карпатах и довольно демократичными ценами, а также отсутствием большого скопления людей. Подробнее о том, что там в этом сезоне подготовили для туристов, расскажет УНИАН.Туризм.

"Красия" – горнолыжный курорт, расположенный у подножия и на склонах одноименной горы рядом с селом Вышка в Закарпатье. Сейчас он входит в пятерку самых популярных мест для катания на лыжах и сноубордах в Украине – многочисленные туристы как из области, так и из-за ее пределов с нетерпением следят за началом сезона на "Красии".

Чем "Красия" привлекает туристов

Этот горнолыжный курорт любят за широкие, хорошо подготовленные трассы различной сложности, разнообразный рельеф, который делает катание интересным как для новичков, так и для профессионалов, захватывающие спуски для фрирайда и современные подъемники. Да, конечно, это не "Буковель", где условия в разы лучше, однако "Красия" имеет свои неоспоримые преимущества.

Во-первых, здесь самая длинная горнолыжная трасса в Украине – 3,5 километра, сертифицированная для международных соревнований, поэтому на ней даже тренируются опытные спортсмены. Во-вторых, перепад высот на этой длине составляет 600 метров, поэтому благодаря пологости склонов здесь могут кататься лыжники всех уровней.

Видео дня

В этом году сезон на "Красии" стартовал 6 января (нижние трассы), а 12 января официально открыли верхнюю трассу курорта. Однако уже с первых дней сюда приезжают любители горнолыжного отдыха из разных городов. Сколько их – официально не называют, мотивируя коммерческой тайной, но даже визуально можно увидеть, что это сотни людей. Из рассказов можно услышать, что здесь есть гости из Львовщины и Ивано-Франковщины, из Киева и Полтавы, очень много из Закарпатья.

Как добраться

Те, кто любит кататься на лыжах, чаще всего едут на "Красию" на собственном авто на несколько дней или неделю. Благодаря мобильности можно поселиться не непосредственно на курорте, а в нескольких километрах от него, сняв для себя более дешевое жилье, или наоборот – более дорогое, которого нет рядом с трассой.

Из Ужгорода до "Красии" ехать километров 70, поэтому на машине до курорта можно добраться примерно за час. Ужгородцы часто так и делают: выезжают в 8 утра, успевают на открытие "креселки", катаются полдня или целый день и возвращаются домой.

Для неместных есть несколько вариантов. Первый – добраться поездом до Ужгорода, а оттуда электричкой (отправляется из Ужгорода около 8 утра) до станции с. Кострина. От нее до самого курорта еще километров 10, которые можно преодолеть на попутках или трансфером (многие усадьбы предоставляют такую услугу при бронировании). Также можно доехать до Кострины поездом "Киев-Чоп" (через Сянки), а из села так же трансфером или попутками. Можно добраться поездом и до Великого Березного, а оттуда много автобусов едут до с. Люта – в таком случае сойти нужно на остановке в с. Вышка или "Красия".

Доехать до "Красии" можно также автобусами из Ужгорода, которые отправляются с Автостанции-2. Следует искать те, что идут в с. Люта – они останавливаются непосредственно у курорта. Первый такой автобус выезжает около 6 утра, а затем с обеда отправляются еще около десятка.

Лыжные трассы и подъемники

Трассы для катания на лыжах и сноубордах обустроены на северном склоне горы Красия (1036 метров). Основных трасс четыре, три из них имеют несколько вариантов спуска разного уровня сложности. Трассы здесь очень широкие, в некоторых местах – до 150 метров.

Большинство трасс в верхней части склона – "красные", рассчитанные на уже опытных лыжников и сноубордистов. Здесь же проложен самый сложный "черный" спуск для профессиональных райдеров и экстремалов, а также несколько маршрутов для внетрассового катания – фрирайда.

Легкая "синяя" трасса – широкая и пологая – начинается с середины горного склона и идет вниз.

"Что касается длины трасс, то нижняя имеет длину 1,5 км, ее обслуживает двухместный подъемник итальянской фирмы. На пересадке у нас начинает работать четырехместный подъемник фирмы "Допльмайер", который имеет большую пропускную способность и поднимает гостей на вершину. Верхняя часть трассы – 2 км, то есть сплошная трасса на "Красии" – это 3,5 км, и это на сегодняшний день самая длинная трасса в Украине", – рассказал советник по развитию горнолыжного курорта "Красия" Эрнест Завадский.

На трассе работают ратраки, системы технического оснежения, а также, как называют их в народе лыжники, "журавли".

"Очень важным элементом в работе горнолыжного курорта является естественный снег, потому что из него лучше всего делать, как мы ее называем, подушку для катания. Ее потом можно легко поддерживать даже при некоторых плюсовых температурах", – добавил Завадский.

Актуальные цены на скипассы и снаряжение

Завадский утверждает, что в этом году цены на скипасы существенно не повышали – их стоимость зависит от дня недели, периода и категории посетителей и т.д. Например, в будние дни стоимость дневного скипаса составляет 1000 грн для взрослых и 700 грн для льготных категорий. За полдня катания придется заплатить от 750 до 850 грн, а за двухчасовой абонемент – 550 грн. Для тех, кто планирует более длительный отдых, предусмотрены многодневные скипасы. Например, стоимость пяти дней катания в будние дни – 4500 грн (льготный – 3150 грн).

В выходные цены несколько выше. Так, за дневной скипас придется заплатить 1300 грн, за льготный – 900 грн.

Отдельно действуют тарифы на разовые и обзорные подъемы – 400 грн для взрослых и 300 грн льготный, независимо от дня недели.

К слову, дети до 6 лет катаются бесплатно.

Если сравнить, то цены на скипасы на "Красии" в разы дешевле европейских, где их стоимость варьируется в зависимости от страны, курорта, сезона и продолжительности, но в среднем стартует от 35-45 евро (примерно 1770-2700 грн) в Словакии, Словении или Болгарии и достигает как минимум 50-70 евро (примерно 2500-3500 грн) и выше за день на взрослого в таких странах, как Франция или Австрия.

Что касается снаряжения: если у вас нет своего, то его можно арендовать непосредственно на "Красии" – здесь цены стартуют от 400 грн в сутки для человека за комплект из обуви, лыж, палок, шлема и очков. Если арендовать на несколько дней, то можно получить скидку.

Стоимость проживания и питания

Курорт "Красия", как утверждает Эрнест Завадский, может принять одновременно от тысячи отдыхающих, то есть разместить их в отелях, усадьбах и шале в радиусе 10-15 километров, а также в домиках, расположенных непосредственно на горе. Стоимость аренды жилья варьируется – самое дешевое можно найти за 600 грн с одного человека. Такие цены, например, предлагает мини-усадьба "У Феди", в нескольких километрах от горнолыжного курорта.

"Мы предлагаем гостям проживание в двух- или трехместных номерах, имеем также отдельный деревянный домик на 6-7 человек. Проживание без питания стоит 600 грн с человека, с двухразовым питанием – 1100 грн. Имеем на своей территории также несколько чанов и баню. Пока сезон только стартовал, поэтому усадьба еще не забронирована полностью, есть свободные дни", – рассказал ее владелец Федор Костик.

В других отелях и усадьбах стоимость проживания варьируется от 1800-2600 грн и выше за двухместный номер. Часто в эту сумму входит и завтрак.

Что касается питания в целом, то дешевле всего поесть можно в кафе – за 150 грн, а полакомиться бограчем-гуляшом (традиционный венгерский сытный мясной суп) на пересадке (между двумя подъемниками на горе) можно уже за 350 грн.

Предлагают перекусы непосредственно вдоль спуска с горы и местные жители – здесь разложены мангальные зоны: шашлык (4-5 кусков) с хлебом и салатом – 280 грн, шпажка картофеля с салом – 180 грн, стакан глинтвейна (до 200 мл) – 80 грн.

Другие виды развлечений на "Красии"

Чаны и бани – вторая самая востребованная услуга в окрестностях Красии.

"После нескольких часов катания на лыжах и сноубордах многие туристы заказывают бани и чаны, потому что отдых в горячей воде после интенсивных физических нагрузок помогает нейтрализовать крепатуру", – рассказывает владелица зеленой усадьбы в с. Вышка (возле Красии) Галина.

По словам женщины, попариться в чанах с горячей водой и горными травами обойдется от 2000 грн за два часа, баня за такое же время – не менее полутора тысяч.

"Кроме возможности покататься на лыжах, у нас есть различные аттракционы. Например, только в нашей усадьбе – несколько чанов. Кроме того, предлагаем небольшой тюбинг, катание на лошадях, снегоходах, возможность подняться на Красию на машине и полюбоваться горными пейзажами. В нашей усадьбе также есть собственное небольшое кафе, можно заказать еду из домашних продуктов, все готовим сами. Поэтому будем рады", – добавил владелец мини-усадьбы Федор Костик.

Дегустация местных блюд, вин, сыров тоже интересует туристов, которые приезжают покататься в горы. Для них это дополнительное развлечение, ведь в окрестностях Красии немало предложений крафтовых продуктов питания.

***

Эта зима, впервые за много лет, наконец порадовала украинских лыжников и владельцев горных курортов обильным снегом и устойчивым морозом. Поскольку не факт, что в следующем году будет такая же ситуация, этой возможностью однозначно следует воспользоваться.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канале УНИАН.Туризм.