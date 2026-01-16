Более 1 млрд грн налогов и простор красоты площадью 1700 кв. м: BROCARD подвел итоги 2025 года

Компания продолжает развивать сеть, совершенствовать сервис, поддерживать экономику и Вооруженные силы

В 2025 году BROCARD закрепил статус одного из самых крупных и влиятельных игроков украинского бьюти-рынка. По официальным данным , опубликованным на корпоративном сайте BROCARD, в 2025 году общий оборот сети составил 6 млрд 956 млн грн, в госбюджет компания уплатила 1 млрд 76 млн грн налогов. BROCARD также получил признание от ведущих деловых медиа и вошел в список отраслевых лидеров "ТОП-100. Рейтинги самых крупных", а также рейтингов лучших работодателей Украины , ТОП-50 CEO и ТОП-35 HRD по версии DELO.UA, в которых оценивали бизнес-результаты, качество управления и работу с командой.

К концу 2025 года сеть BROCARD объединяла 67 магазинов в 22 городах Украины, а клиентская база превысила 2,5 миллиона. Ассортимент насчитывал более 34 тысяч позиций от более 670 топовых брендов, в том числе 140 нишевых и 88 украинских. Такая широта выбора демонстрирует стремление компании учитывать запросы разных аудиторий – от поклонников культовых марок до ценителей эксклюзивных и локальных продуктов.

В 2025 году BROCARD сосредоточился на развитии новых форматов и создании уникального клиентского опыта. Компания открыла самое большое в Украине пространство красоты площадью около 1700 кв. метров – BROCARD Beauty Garden в киевском ТРЦ Respublika Park, где воплотила уникальную для рынка концепцию "живого сада".

Также появились два новых бутика авторской парфюмерии BROCARD Niche Bar в Киеве – в ТРЦ Gulliver и Lavina Mall, возобновил работу обновленный после реновации бутик в Одессе – в ТЦ "Европа".

Не менее важным направлением развития он оставался онлайн. Мобильное приложение BROCARD загрузили более 1,58 млн раз, в нем оформили более 435 тыс. заказов. Через интернет-магазин BROCARD.UA клиенты совершили почти 330 тыс. покупок. В апреле компания ввела электронный подарочный сертификат eCard , который уже приобрели около 8 тыс. клиентов.

Социальная ответственность – среди неизменных приоритетов компании. С начала полномасштабной войны BROCARD направил 302 млн. грн. на поддержку Вооруженных сил Украины, более 556 тыс. грн. – на помощь детям, пострадавшим от войны.