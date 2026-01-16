Леся Никитюк показала важную семейную реликвию и засветила сына на фото

Блогерша трогательно вспомнила о своей прабабушке.

Украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк поделилась со своими подписчиками снимком семейной реликвии - вышивки ее прабабушки.

38-летняя инфлюенсерка опубликовала в своем Instagram-блоге трогательный снимок, на котором ее маленький сын держит руки на вышитой ткани. Несмотря на то, что бабушки уже давно нет в этом мире, Леся уверена, что женщина была бы очень рада визитам внука:

"Вышивка прабабушки Нади. Она умерла еще в 1996 году. В наследство оставила много вышивки гладью... Эх, сейчас бы порадовалась мальчику".

Напомним, Леся Никитюк впервые стала мамой 15 июня прошлого года. Отцом ребенка является ее жених - военнослужащий Вооруженных сил Украины Дмитрий Бабчук. После рождения сына телеведущая активно делилась личными моментами в соцсетях, однако долгое время не раскрывала его имени и не показывала лица.

Известно, что Дмитрию Бабчуку 29 лет, из которых девять он посвятил службе в армии. По информации из открытых источников, он проходил службу в 35 отдельной бригаде морской пехоты, отдельном подводном противодиверсионном отряде, а также в 73 отдельном морском центре Сил специальных операций.

