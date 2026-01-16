Могилевская исполнила мечту приемной дочки, но с 'жестким' условием (фото)

Певица откровенно призналась, как отнеслась к желанию Мишель.

Известная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская исполнила мечту своей старшей приемной дочери Мишель и показала, что из этого получилось.

В своем Instagram в stories исполнительница опубликовала несколько видео, на которых рассказала, чего же пожелала ее дочка.

По ее словам, Мишель захотела впервые покрасить свои длинные темные волосы, и выбрала "такое", что пришлось поискать мастеров, которые смогли ее мечту воплотить в реальность.

"Все, как хотела Мишель. Ей очень понравился результат", - написала Могилевская после покраски.

Также певица поделилась, как отнеслась к желанию дочери.

"Я, как мама, очень жалею ее длинные, красивые волосы, потому что они действительно просто прекрасные. Но я ей сказала: до 16 лет я тебе разрешаю делать все, что хочешь: крась в любой цвет, хочешь - можешь его стричь… Но после 16 ты будешь их отращивать. Почему? Потому что я после 16, где-то в лет 18 начала делать все эти эксперименты, родители мне запрещали… Красилась в белый цвет, какую-то химию сделала, и я полностью уничтожила свои красивые волосы. Потому пусть экспериментирует, пока она маленькая", - отметила Могилевская.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Могилевская отвезла дочек к океану и показала их реакцию.

