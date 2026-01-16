Создатель ChatGPT занялся разработкой технологии объединения мозга человека с ИИ

В отличие от решений вроде Neuralink, нейроинтерфейс сможет работать без вживления в ткани головного мозга.

Сэм Альтман, основатель OpenAI и создатель ChatGPT, запустил новый стартап Merge Labs. Главная цель компании – разработка неинвазивного интерфейса "мозг-компьютер", пишет TechCrunch.

В отличие от решений вроде Neuralink, интерфейс сможет работать без вживления в ткани головного мозга. Чип будет соединяться с нейронами на молекулярном уровне и передавать информацию через ультразвук. По словам Альтмана, у них уже есть наработки, доказывающие, что это возможно.

Крупнейшим инвестором стала OpenAI, которая перечислила Merge Labs $250 млн при оценке $850 млн. Среди инвесторов – Bain Capital и глава Valve Гейб Ньюэлл. По замыслу разработчиков, такие интерфейсы станут основой для нового взаимодействия человека с ИИ.

Создание коммерческого продукта может занять годы, а то и десятилетия, но интерес инвесторов отражает высокий потенциал рынка нейроинтерфейсов. Сейчас Merge Labs сосредоточится на фундаментальных исследованиях и уже проводит испытания на пациентах с черепно-мозговыми травмами.

Ранее Сэм Альтман говорил, что не стал бы вживлять ничего себе в голову, но мечтает о технологии, с которой можно просто подумать – и ChatGPT ответит. Также глава OpenAI хочет, чтобы ИИ помнил "всю нашу жизнь".

В октябре 2025 года Neuralink Илона Маска начала клинические испытания нейроимпланта, который способен переводить мысли человека в текст. В первую очередь технология предназначена для помощи пациентам с тяжелыми нарушениями речи.

К 2030 году планирует начать чипировать и здоровых людей, что позволит им силой мысли управлять компьютерами и общаться "телепатически", в том числе с чат-ботами – "даже быстрее, чем если бы приходилось произносить слова".

Компания также разрабатывает новое устройство Blindsight, способное вернуть зрение даже слепым от рождения. Оно уже получило одобрение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

