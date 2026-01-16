Актеры 'Игры престолов' взорвали сеть воссоединением - фанаты в восторге (фото)

Эмилия Кларк и Джейсон Момоа сыграли в сериале пару.

Актеры сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк и Джейсон Момоа взорвали социальные сети неожиданным воссоединением.

Актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото с Момоа за кулисами шоу "The Kelly Clarkson Show", добавив эмоциональную подпись, которая мгновенно вызвала волну восторга среди фанатов:

"Нью-Йорк подарил мне так много поводов для благодарности во время этой поездки, и как раз когда я подумала, что лучше уже не будет... посмотрите, кто зашел в мою гримерку".

Публикация за считанные часы собрала сотни тысяч лайков и тысячи комментариев. Поклонники сериала вспоминают культовые фразы их героев, а также публикуют изображения пары в сериале.

Как известно, Эмилия Кларк и Джейсон Момоа сыграли Дейнерис Таргариен и Кхала Дрого - одну из самых ярких и трагических пар первого сезона сериала. Несмотря на то, что их совместная экранная история была относительно короткой, именно она стала ключевой для развития сюжета и образа Матери Драконов.

Отдельную роль в любви фанатов сыграли и теплые дружеские отношения актеров за кадром. Кларк и Момоа неоднократно публично поддерживали друг друга, появлялись вместе на мероприятиях и с юмором вспоминали времена съемок "Игры престолов".

Напомним, на днях автор "Песни льда и пламени" Джордж Мартин рассказал, на какой стадии написания следующей части серии находится. Как известно, фанаты ждут продолжения книг уже более 10 лет.

