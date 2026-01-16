С началом 2026 года Россия усилила обстрелы энергосистемы Украины.

В ночь на 9 января враг повредил ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, оставив половину столицы без тепла и света. 13 января РФ повторно нанесла удар по энергетике Киева, после чего ситуация стала критической.

Сотни домов в столице до сих пор остаются в холоде, при двузначных морозах. А свет киевлянам пока подают по крайне жесткому графику: 3 часа со светом и 10 – без. Отсутствие света отчасти оставляет жителей столицы и без воды – особенно это касается жителей верхних этажей многоэтажек.

Однако, несмотря на такие сложные условия, оплата коммуналки – по расписанию.

Руководитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал УНИАН, можно ли не платить за отопление, если его нет, и будут ли начислять украинцам оплату за тепло, воду и свет, которые они не получали.

Можно ли не платить за электроэнергию и отопление – будут ли начислять оплату

По словам Попенко, если киевляне несвоевременно подадут показания счетчика за свет, то начисление будет осуществляться, исходя из среднего потребления прошлых периодов, несмотря на то, было ли свет или нет. Отсутствие света в данном случае не является форс-мажорным обстоятельством.

Кроме того, эксперт объяснил, можно ли не платить за отопление, если его нет - если говорили о тепле, то поквартирные счетчики есть только у 5% потребителей. Даже домовых счетчиков по Киеву не хватает около 20%.

Возьмем 6 тысяч домов, которые, например, 2 дня сидели без тепла (по официальным данным, по состоянию на 16 января без отопления в Киеве оставались 182 дома, - УНИАН).

"Каждый дом - это пусть 100 квартир по 60 квадратных метров. Получаем 6000 квадратных метров один дом. Если умножить на 6 тысяч домов - получается 36 миллионов квадратных метров. В среднем, начисление за тепло идет по 40 гривен за квадратный метр в месяц. То есть жители таких домов должны платить за тепло 80 гривен в сутки", - говорит Попенко.

"А будет ли начислять "Киевтеплоэнерго" по среднему за тепло жителям этих домов зависит только от того, захочет ли компания провести перерасчет", - добавил специалист.

При какой температуре батарей можно не платить за отопление

Попенко объяснил, что если отопления нет, теплоноситель не доходит, то и счетчик не считает, но есть нюанс:

"Если, условно, у вас стоит водомер на тепло, и температура теплоносителя - не 70 градусов, как должна быть, а 45 градусов, то он все равно считает ее как имеющийся теплоноситель. То есть у вас в квартире холодно, но вы все равно платите за тепло", - предупредил эксперт.

Дело в том, говорит Попенко, что не все домовые счетчики тепла работают в соответствии с температурой теплоносителя:

"Во многих домах установлены счетчики тепла - это водомеры, которые считают только объем теплоносителя. Очень мало счетчиков, которые учитывают и температуру".

Прежде чем думать, как не платить за отопление, если батареи холодные, нужно установить факт низкой температуры. Это, по словам Попенко, должна зафиксировать комиссия от управляющей компании, но эксперт не уверен, что такая процедура гарантирует возможность сделать перерасчет. Потому что, согласно законодательству, теплоноситель подается к входу в дом, а дальнейшие потери, которые могут достигать 40%, никакого отношения к теплокоммунэнерго не имеют. В суде теплокоммунэнерго говорит: "Мы подаем теплоноситель надлежащего качества".

Также специалист привел пример еще одного варианта развития событий. Он говорит, что может быть так - "Еврореконструкция" (поставщик тепловой энергии и горячего водоснабжения жителям Дарницкого района Киева, - УНИАН) выставляет платежки за тепло, но при этом продает теплоноситель на выходе из (Дарницкой, - УНИАН) ТЭЦ. Потери в сети - это зона ответственности "Киевтеплоэнерго", а потери в доме - это проблемы жителей. И "Еврореконструкция" говорит: "Да, я получила средства, но не несу ответственности за то, что у вас есть потери в сети и доме".

справка Олег Попенко Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко родом из города Кременчуг Полтавской области. Учился в Полтавском государственном педагогическом университете и Кременчугском политехническом университете. Преподавал историю и право. Потом работал руководителем отдела договоров, взаиморасчетов и аналитической работы на Крюковском вагоностроительном заводе. Был заместителем директора на коммунальном предприятии «Кременчуг-инвест», руководил КП «Полтаватопливо», занимал должность финансового директора в КП «Управляющая компания Дарницкого района г. Киева». Также находился на посту советника заместителя городского головы в Киевской городской государственной администрации. Попенко - основатель и председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг и соучредитель в Благотворительный фонд «Доверие и помощь».

