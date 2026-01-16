Скандал на национальном отборе 'Евровидения': финалистка ответила на громкие обвинения

Украинская певица Валерия Симулик (Valeriya Force), которая принимает участие в финале Национального отбора на "Евровидение-2026", прокомментировала обвинения в работе с россиянами во время полномасштабной войны.

Девушка написала в своем Instagram-аккаунте, что в период 2023-2024 годов работала под псевдонимом Vesta в рамках продюсерского проекта. По словам Валерии, тогда вопросами цифрового продвижения, дистрибуции, микширования и мастеринга занимался исключительно ее продюсер, поэтому это не входило в ее "зону ответственности":

"Моей ответственностью была исключительно творческая часть. Я не работала в России - стране-агрессоре и не выпускала музыку для этого рынка. Проект Vesta закрыт в конце 2024 года. С 2025 года я работаю как Valeriya Force и являюсь артистом американского лейбла и сотрудничаю исключительно с саундпродюсером Vinny Venditto".

Напомним, ранее блогер-сплетник Богдан Беспалов заявил, что Валерия в 2024 году сотрудничала с российским саунд-продюсером, связанным с артистами, которые поддерживают войну против Украины.

