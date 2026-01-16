Захватывает как на дороге, так и за ее пределами: на Западе назвали лучший кроссовер

Эксперты отметили, что это отличный автомобиль, но стоит он недешево.

Кроссоверы являются одним из самых популярных типов автомобилей в мире. Их ценят за универсальность и возможность выезжать за пределы дорог.

В то же время, из-за огромного разнообразия выбрать оптимальную модель бывает очень непросто. Помочь потенциальным покупателям решили специалисты британского издания Autocar, которые определили 10 лучших кроссоверов 2026 года.

Лучшим кроссовером, который можно приобрести сегодня, эксперты назвали Range Rover Sport.

"Его способность увлекать и удовлетворять водителя как на дороге, так и вне ее, роскошный салон из высококачественных материалов, практичный и универсальный интерьер - все это вместе делает его одним из самых сбалансированных SUV на рынке", - отмечают в издании.

За все это придется заплатить немалую сумму. В Украине новый Range Rover Sport стоит около 5,3 миллиона гривен за базовые комплектации, тогда как более мощные и лучше оснащенные версии могут стоить более 6 миллионов гривен.

К счастью, существует много более дешевых кроссоверов, которые также имеют немало преимуществ. Среди таких специалисты выделяют Dacia Duster, Skoda Kodiaq и Kia EV9.

ТОП-10 лучших кроссоверов:

Range Rover Sport BMW X5 Dacia Duster Porsche Macan Land Rover Defender Kia EV9 Skoda Kodiaq Хюндай Санта Фе Nissan Qashqai Volvo XC40

Недавно в SlashGear назвали пять лучших кроссоверов, которые можно купить на вторичном рынке в Соединенных Штатах до 20 000 долларов.

В список попали, в частности, Toyota Highlander 2016 года выпуска, Hyundai Tucson 2021 года выпуска и Subaru Crosstrek 2020 года выпуска. Сам рейтинг основан на исследовании, проведенном специалистами Consumer Reports.

Также напомним, что ранее были названы пять самых надежных кроссоверов 2025 года. В рейтинг вошли сразу две модели от японского бренда Nissan.

