Друг российского диктатора избегает передачи 178 конкретных архивных папок с документами.

Правительство Германии не будет подавать отчет о служебных документах за время, когда должность канцлера занимал Герхард Шредер.

Коалиция сняла этот пункт с повестки дня бюджетного комитета бундестага, сообщил портал t-online. Отмечается, что изначально планировалось, что комитет получит данные о местонахождении служебных документов из офиса Шредера.

Ранее Шредер распорядился передать эти материалы в Фонд Фридриха Эберта, после того как партия летом 2025 года закрыла его офис. Таким образом, он не выполнил многолетние требования государственного архива передать служебные документы ему.

Отмечается, что еще в мае 2022 года бюджетный комитет бундестага требовал от ведомства федерального канцлера обеспечить сохранность служебных документов из офиса Шредера как бывшего канцлера. Впоследствии канцелярия официально обратилась в его офис с требованием передать 178 конкретных архивных папок. Однако это требование так и не было выполнено.

По информации портала, в папках содержатся протоколы заседаний, личная переписка, рукописные заметки и документы о встречах, в том числе краткое изложение переговоров Шредера с российским диктатором Владимиром Путиным. В Фонде Фридриха Эберта эти бумаги остаются закрытыми для общественности.

Шредер и его заявленя о войне в Украине

Осенью 2023 году экс-канцлер и друг Путина Герхард Шредер заявил, что США якобы сорвали "мирные переговоры" между Украиной и РФ в начале полномасштабного вторжения. При этом, как он отмечал, украинская власть приглашала его в качестве посредника на таких переговорах.

"В 2022 году я получил запрос от Украины о том, могу ли я быть посредником между РФ и Украиной. Вопрос заключался в том, смогу ли я передать сообщение Путину", - заявил экс-канцлер.

А уже весной 2024 года Шредер поддержал "замораживание" войны в Украине.

