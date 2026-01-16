Сейчас только у украинских и российских войск есть опыт ведения современных боевых действий, - командир 225 ОШП Ширяев

Сегодня трансформация происходит в сфере применения роботизированных систем, FPV и дронов-бомбардировщиков. Для того, чтобы быть эффективными, иностранные армии должны адаптироваться к такой войне.

Россия осуществляет пуски "Орешника" с целью запугать Запад, хотя давно имеет проблемы с модернизацией своего вооруженного арсенала. Об этом в интервью EUobserver заявил командир 225 ОШП, Герой Украины Олег Ширяев.

"Такое оружие имеет значение в контексте общей войны, но не на поле боя, где наиболее важны дроны. Их [чудо-оружие] имеет значение в операциях влияния для запугивания гражданского населения Европы и Америки. Но Россия также пытается уничтожить нашу энергосистему, и здесь "Орешники" имеют значение", - комментирует Ширяев.

Он напомнил, что использование такого оружия чрезвычайно дорого стоит, к тому же не факт, что все оно операбельно.

Видео дня

"В России с разработкой новых вооружений не все гладко. У них есть некоторые впечатляющие успехи в сфере электронной борьбы, но современное оружие не производится массово. Все их стратегические вооружения базируются на советских разработках, несколько модернизированных для современных систем управления и контроля", - заявил командир.

Комментируя спецоперацию США по захвату в Каракасе Николаса Мадуро, Ширяев назвал ее "историческим успехом с оперативной точки зрения, которому можно поаплодировать". В частности, работе специальных сил "Дельта" при поддержке морпехов.

"В США есть сила сделать такое, но в России нет. Мое подразделение имело дело с российским спецназом из ГРУ, ФСБ и чеченским "Ахматом". Всех обученных спецназовцев Россия бросила в мясорубку войны в Украине. Они встретили достойный отпор", - подчеркнул Ширяев.

Относительно вероятного прибытия в Украину международного миротворческого контингента при условии прекращения огня, командир 225 ОШП высказался сдержанно:

"Я очень осторожно подбираю слова, но европейские силы никого не испугают. Европейские войска не имеют опыта и подготовки для ведения такого рода боевых действий, которые сейчас ведутся в Украине. На данный момент только украинские и российские войска имеют этот уникальный опыт ведения современных боевых действий".

Ширяев сравнил ситуацию с изменениями во время Первой мировой, когда эффект кавалерии нивелировали танки. Сегодня же трансформация происходит в сфере применения роботизированных систем, FPV и дронов-бомбардировщиков. Для того, чтобы быть эффективными, иностранные армии должны адаптироваться к такой войне.

"Если взять СБС, они, вероятно, могли бы разгромить или полностью обезвредить любую гипотетическую атаку на Украину со стороны отдельной страны ЕС или даже объединенных

европейских вооруженных сил. Европейские силы не имеют практики применения дронов, в том числе на оптоволокне. Они не подвергались атакам FPV-дронов, когда пехота может продвигаться только в неблагоприятных погодных условиях. Они не знают, каково это – быть солдатом, который 100 дней сидит на позиции без ротаций, а еду и воду доставляют дроном", – пояснил Ширяев.

Говоря о борьбе с российским "теневым флотом", командир 225 отметил, что на протяжении истории человечество боролось за установление прав, закона и демократии. Поэтому нужен прагматичный подход, при котором мы не перейдем к войне без правил всех против всех, но найдем механизмы для остановки агрессора.

"Украина является независимой более 30 лет, но Россия пытается инфильтрироваться в наше общество и влиять на наши умы. Ей не удалось покорить нас. Вот почему началась эта война – оружие является последним аргументом. Даже если будет подписано мирное соглашение, я никогда не поверю словам российских империалистов. Я никогда не поверю, что это соглашение является подлинным", - резюмировал Ширяев в интервью.