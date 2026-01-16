Графики отключений света на субботу: когда и сколько не будет электроэнергии

В "Укрэнерго" напомнили, что свет вынужденно отключают из-за последствий российских ракетно-дроновых ударов.

В субботу, 17 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений света и ограничения мощности для промышленности, сообщает "Укрэнерго".

Как отметили в компании, ограничения введены из-за "последствий российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты".

В "Укрэнерго" напомнили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Там также отметили, что время и объем применения отключений можно узнать на официальных страницах облэнерго в соответствующем регионе.

Кроме этого, в "Укрэнерго" призывают экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Удары России по энергосистеме Украины - главные новости

В ночь на 13 января Россия в очередной раз массированно атаковала украинскую энергосистему. Сильно досталось энергообъектам столицы. Из-за последствий вражеской атаки в столице и части Киевской области были введены аварийные отключения, которые до сих пор не отменены.

Позже стало известно, что ТЭЦ-5 в Киеве полностью остановилась, а ТЭЦ-6 - частично. Энергетический эксперт, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев сообщил, что ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 вряд ли заработают на полную мощность как минимум до конца текущего отопительного сезона.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что сейчас Киев переживает самую сложную ситуацию в энергетике с начала полномасштабной войны России против Украины.

