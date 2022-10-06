Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Владимиру Путину не удастся сохранить свою жизнь, если Российская Федерация применит ядерное оружие.
Такое мнение он высказал в интервью Австралийскому институту Лоуи.
Зеленский подчеркнул, что мир никогда не простит этого ни президенту РФ, ни самой России.
"Все же я считаю, что руководитель России очень любит сам свою жизнь. И, думаю, он понимает, что после применения ядерного оружия он не сможет больше сохранить её. Я в этом уверен", - отметил Зеленский.
Ядерный шантаж Путина
Как сообщал УНИАН, российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы и объявили об их аннексии.
Перед этим глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что на эти территории будет распространяться ядерная доктрина РФ.
А в конце сентября Путин заявил, что использует все имеющиеся средства в случае появления угрозы территориальной целостности РФ.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ядерные угрозы Путина не остановят НАТО от поддержки Украины в освобождении ее территорий.