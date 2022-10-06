Мир не сможет простить такое ни президенту, ни самой России, считает он.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Владимиру Путину не удастся сохранить свою жизнь, если Российская Федерация применит ядерное оружие.

Такое мнение он высказал в интервью Австралийскому институту Лоуи.

Зеленский подчеркнул, что мир никогда не простит этого ни президенту РФ, ни самой России.

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"Все же я считаю, что руководитель России очень любит сам свою жизнь. И, думаю, он понимает, что после применения ядерного оружия он не сможет больше сохранить её. Я в этом уверен", - отметил Зеленский.

Ядерный шантаж Путина

Как сообщал УНИАН, российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы и объявили об их аннексии.

Перед этим глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что на эти территории будет распространяться ядерная доктрина РФ.

А в конце сентября Путин заявил, что использует все имеющиеся средства в случае появления угрозы территориальной целостности РФ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ядерные угрозы Путина не остановят НАТО от поддержки Украины в освобождении ее территорий.

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