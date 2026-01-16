Памела Андерсон сделала признание об отношениях с бывшим и его новой женой

Актриса признает, что хотела бы поддерживать контакт с Ли.

Памела Андерсон поделилась неутешительными подробностями своих нынешних отношений с бывшим мужем Томми Ли, за которого она вышла замуж в 1995 году и развелась в 1998-м.

Как пишет Entertainment Weekly, на шоу Radio Andy актриса призналась, что почти не общается с музыкантом. По ее словам, она пыталась поддерживать связь с экс-мужем и даже хотела отправить ему банку маринованных огурцов в качестве дружеского жеста, однако эти попытки не имели продолжения.

На вопрос, не мешает ли нынешняя жена Ли - Бриттани Фурлан - их общению, Андерсон ответила, что без этого брака контакт между ними был бы намного лучше. В то же время актриса подчеркнула, что Ли - настоящий романтик и очень предан своей жене, поэтому, вероятно, не хочет создавать напряжение в отношениях.

Андерсон отметила, что давно не общалась с Ли и сожалеет об этом, ведь их по-прежнему связывают общие дети. По ее словам, вскоре женится их сын Дилан, поэтому именно на свадьбе она, вероятно, снова увидится с бывшим мужем. При этом актриса заверила, что отношения сыновей с отцом остаются хорошими и здоровыми:

"Я скучаю по нему. С появлением внуков и свадьбами детей мы все равно будем связаны между собой".

Напомним, недавно Памела Андресон откровенно рассказала о том, какие отношения ее связывают с актером Лиамом Ниссоном.

