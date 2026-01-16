Украина представила броневик с 'высочайшей защитой': на что он похож (видео)

Разработчики позиционируют машину как первый в Украине броневик класса STANAG 4.

Специалисты отечественной компании MAC HUB представили новую боевую бронированную машину (ББМ) MAC OWL ("Сова"). Об этом сообщает портал Defense Express.

"Эта ББМ стала первым в Украине броневиком класса STANAG 4. Мы гордимся результатом нашей работы: скоростью, силой, маневренностью, универсальностью и броней MAC OWL", – пишут разработчики бронеавтомобиля.

Предполагается, что машина может выдержать подрыв взрывного устройства с 10 кг взрывчатого вещества под колесом или днищем. Бронирование защищает, в частности, от бронебойных пуль калибра 7,62x54 мм.

Боевая машина уже прошла соответствующие тесты и готова к боевым миссиям различной сложности.

Характеристики MAC OWL:

Двигатель: 450 л.с.;

Трансмиссия: автоматическая 6-ступенчатая;

Экипаж: 2 + 6 / 2 + 8;

Снаряженная масса: 15 тонн;

Полезная нагрузка: 2 тонны;

Колесная база: 3300 мм.

Специалисты портала Defense Express обратили внимание на то, что визуально MAC OWL является практически полной копией бронеавтомобиля Mbombe 4, разработанного Paramount Group из Южно-Африканской Республики (ЮАР).

В ответе на запрос портала в MAC HUB подтвердили сотрудничество между компаниями по совместному производству бронемашин. Соответствующее стратегическое соглашение подписали полтора года назад.

Базовый броневик доработали и переделали в соответствии с реалиями российско-украинской войны. Среди наиболее заметных отличий – разное количество окон.

Новинки украинского ОПК

Ранее стало известно, что к эксплуатации в ВСУ допустили отечественный бронеавтомобиль "Варта-2". На него можно устанавливать боевой модуль "Сич" с 30-мм автоматической пушкой, которая позволяет бороться, в частности, с бронетранспортерами и БМП.

Также в прошлом году была анонсирована презентация таинственной гусеничной бронемашины от украинской компании "УкрАрмоТех". Сообщалось, что в ее создании участвуют как украинские специалисты, так и зарубежные консультанты.

