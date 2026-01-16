Украина представила броневик с 'высочайшей защитой': на что он похож (видео)

Специалисты отечественной компании MAC HUB представили новую боевую бронированную машину (ББМ) MAC OWL ("Сова"). Об этом сообщает портал Defense Express.
"Эта ББМ стала первым в Украине броневиком класса STANAG 4. Мы гордимся результатом нашей работы: скоростью, силой, маневренностью, универсальностью и броней MAC OWL", – пишут разработчики бронеавтомобиля.
Предполагается, что машина может выдержать подрыв взрывного устройства с 10 кг взрывчатого вещества под колесом или днищем. Бронирование защищает, в частности, от бронебойных пуль калибра 7,62x54 мм.
Боевая машина уже прошла соответствующие тесты и готова к боевым миссиям различной сложности.
Характеристики MAC OWL:
- Двигатель: 450 л.с.;
- Трансмиссия: автоматическая 6-ступенчатая;
- Экипаж: 2 + 6 / 2 + 8;
- Снаряженная масса: 15 тонн;
- Полезная нагрузка: 2 тонны;
- Колесная база: 3300 мм.
Специалисты портала Defense Express обратили внимание на то, что визуально MAC OWL является практически полной копией бронеавтомобиля Mbombe 4, разработанного Paramount Group из Южно-Африканской Республики (ЮАР).
В ответе на запрос портала в MAC HUB подтвердили сотрудничество между компаниями по совместному производству бронемашин. Соответствующее стратегическое соглашение подписали полтора года назад.
Базовый броневик доработали и переделали в соответствии с реалиями российско-украинской войны. Среди наиболее заметных отличий – разное количество окон.
Новинки украинского ОПК
Ранее стало известно, что к эксплуатации в ВСУ допустили отечественный бронеавтомобиль "Варта-2". На него можно устанавливать боевой модуль "Сич" с 30-мм автоматической пушкой, которая позволяет бороться, в частности, с бронетранспортерами и БМП.
Также в прошлом году была анонсирована презентация таинственной гусеничной бронемашины от украинской компании "УкрАрмоТех". Сообщалось, что в ее создании участвуют как украинские специалисты, так и зарубежные консультанты.