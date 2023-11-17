Оккупант заявил, что больше не будет воевать, но устроиться на работу не может.

Друг и близкий соратник террориста Игоря Стрелкова-Гиркина Михаил Полынков, дезертировал из армии и заявил, что его контракт закончен.

Как рассказал Полынков в видеообращении, командир решил перевести его в другую часть, но ему это не понравилось. Поэтому оккупант он просто выехал с фронта домой и написал рапорт об увольнении. Прогнозируемо, Полынкова не уволили, но он сам объявил свой контракт законченным.

Впрочем, в тылу к Полынков не может найти работу, ведь официально считается военнослужащим. Соратник Гиркина жалуется, что ему не на что жить, поэтому просит сбрасывать ему пожертвования на карту.

Куда исчез сам Гиркин?

21 июля 2023 года Мещанский суд Москвы отправил Игоря Гиркина в СИЗО на два месяца. Через месяц боевик Гиркин начал жаловаться на проблемы со здоровьем.

12 сентября российский суд продлил арест бывшего Гиркина и оставил его в СИЗО на следующие три месяца.

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